Sochin Ryu Kobudo: Tradition und Moderne bei Tiger Kwon

In den 1970er und frühen 1980er Jahren war Kobudo in Europa kaum bekannt. Doch einige Pioniere, darunter Jim van de Wielle (*1937), widmeten sich dieser faszinierenden Kampfkunst. Van de Wielle, der sich intensiv mit Jiu-Jitsu beschäftigte, trainierte in England bei den Schulen von Robert Clark (1946-2012), James Blundell und John Steadman. Dort erlernte er den Umgang mit traditionellen Waffen wie Bo, Jo, Hanbo, Sai, Tonfa, Kama und Nunchaku – ein Bestandteil des Jiu-Jitsu-Prüfungsprogramms ab dem 3. Dan.

Die Ursprünge des von Robert Clark praktizierten Kobudo sind nicht vollständig geklärt, doch es wird angenommen, dass er bei Jack Britten trainierte, der wiederum ein Schüler von Yukio Tani war. Tani brachte sein Wissen aus Japan nach England und verband waffenlose mit waffenbasierten Verteidigungstechniken.

Ausgehend von diesem Wissen entwickelte Jim van de Wielle in den 1980er Jahren sein eigenes Kobudo, das 1998 als Sochin Ryu Kobudo formell etabliert wurde. Der Stil kombiniert traditionelle Techniken mit modernen Ansätzen und integriert Elemente aus dem Jiu-Jitsu. Er zeichnet sich durch einen Fokus auf die Kerntechniken der Waffen und eine Offenheit für Weiterentwicklungen aus. Neben klassischen Waffen wie Jo und Tanbo werden auch alltagstaugliche Entsprechungen wie Spazierstöcke oder Regenschirme gelehrt.

Sochin Ryu Kobudo in der Kampfkunstschule Tiger Kwon

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon in Oberösterreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition des Sochin Ryu Kobudo weiterzuführen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Unter der Leitung von Peter Neuwirth und einem erfahrenen Trainerteam wird diese moderne Form des Kobudo in Kursen und Seminaren gelehrt. Dabei profitieren die Schüler von der Verbindung von Tradition und Innovation, die den Stil so einzigartig macht.

Sochin Ryu Kobudo ist dabei mehr als nur eine Kampfkunst – es ist eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart. In der Kampfkunstschule Tiger Kwon legen wir großen Wert darauf, dass die Techniken nicht nur für die Kampfkunst selbst, sondern auch für die Selbstverteidigung im Alltag anwendbar sind. Gerade die Philosophie, sich mit improvisierten Waffen zu verteidigen, spiegelt sich in unseren modernen Trainingseinheiten wider.

Wortbedeutung von Sochin Ryu Kobudo

„Kobudo“ bedeutet „alter kriegerischer Weg“, während „Sochin Ryu“ als „Stil der ruhigen Kraft“ oder „Wahre den Frieden“ übersetzt wird. Der Name unterstreicht die ruhigen, dabei aber kraftvollen und dynamischen Techniken des Stils.

Das Logo des Sochin Ryu Kobudo – ein roter Kreis mit 16 Sektoren – erinnert an die japanische Nationalflagge und symbolisiert die Verbindung zur japanischen Tradition, aber auch die Anfänge im Umfeld des Jiu-Jitsu von Robert Clark. Es steht für die Philosophie des Stils: Ruhe und Kraft zu vereinen.

Tiger Kwon: Tradition für die Zukunft bewahren

Mit Sochin Ryu Kobudo bietet die Kampfkunstschule Tiger Kwon eine einzigartige Möglichkeit, diese traditionsreiche und gleichzeitig moderne Kampfkunst zu erlernen. Ob als Hobby, für die persönliche Weiterentwicklung oder zur Selbstverteidigung – unsere Kurse richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters.

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon in Oberösterreich ist der ideale Ort für alle, die Kampfkunst und Selbstverteidigung in einer motivierenden Atmosphäre erlernen möchten. Unter der Leitung von Peter Neuwirth und einem engagierten Trainerteam bieten wir ein breites Spektrum an Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters. Unser Angebot reicht von traditionellen Kampfkünsten wie Kickboxen und Kobudo bis hin zu modernen Fitnessprogrammen wie Piloxing.

Besonders stolz sind wir auf unser durchdachtes Kinderschutzkonzept, das den jüngsten Teilnehmern nicht nur Bewegung und Disziplin vermittelt, sondern auch ihre Selbstsicherheit stärkt. Erwachsene profitieren von flexiblen Trainingszeiten, individuellen Betreuungskonzepten und einem Fokus auf alltagstaugliche Selbstverteidigung.

Bei Tiger Kwon steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich jeder willkommen fühlt, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Unser Ziel ist es, Tradition und Moderne zu vereinen und unseren Teilnehmern die Werte und Techniken der Kampfkunst nachhaltig zu vermitteln.

