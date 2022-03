So werden Energiekosten in der Drucklufterzeugung gesenkt

Die richtige Druckluftanlage hat einen enormen Einfluss auf eine umweltfreundliche Produktion

Es gibt Kompressoren, die zu einer direkten Senkung des CO2 Ausstoßes führen und zu enormen Einsparungen führen, nicht nur energetisch. Das Haus Druckluft Maydt setzt auf modernste und nachhaltige Kompressortechnik und die Einsparung von CO2 zum Schutz unserer Umwelt und zur Erreichung der Klimaziele.

Mit einer effizienten Planung und der Berücksichtigung von Einsparpotenzialen schon in der Projektierungsphase, können Kosten in der Industrieproduktion deutlich gesenkt werden. Die Auswahl des richtigen Druckluftkompressors und der abgestimmten Druckluftanlage ist dafür maßgeblich.

Ein herausragender Kompressor ist die ULTIMA von CompAir. Dabei setzt das Haus Maydt auf ölfreie Technik. Die Ultima liefert 100% öl- und silikonfreie Druckluft welche in der Industrieproduktion zwingend notwendig ist, um höchste Qualität und Reinheit zu erzielen und dies nicht nur in der Nahrungs- und Getränkeindustrie, sondern auch in der Medizinischen- und Pharmazeutischen und Elektroteschnischen Industrie. Die Ultima verfügt zusätzlich über einen Antrieb mit variabler Geschwindigkeit für höchste Effizienz.



https://www.druckluft-maydt-shop.de/Kompressoren/OElfreie-Kompressoren/CompAir/

Der Einsatz dieser Maschinentechnik in der Drucklufterzeugung bringt enorme Vorteile:

-Geringer Stellflächenbedarf

-Niedrigste Drucktaupunkte

-Upgradefähig von75kW auf 90kW auf 110kW auf 132kW und auf 160kW

-Geringer Schalldruckpegel

-Ölfrei

-Senkung der Energiekosten

-CO2 Reduktion

Zusätzlich kann mit der ULTIMA bis zu 98% der von den Druckluftkompressoren verbrauchten Energie über eine Wärmerückgewinnung zurückgewonnen werden. Der digitale, drehzahlgeregelte Antrieb passt die Motorendrehzahl stetig auf den tatsächlichen Druckluftbedarf an. Auch dadurch wird der Energieverbrauch nachhaltig gesenkt. Eine Amortisation in diese neue Technologie erfolgt bereits nach kürzester Zeit. Zusätzlich gibt es hohe BAFA-Förderungen bei einer Entscheidung in diese Art der Drucklufttechnik.

So setzt Druckluft Maydt Maßstäbe im Kampf gegen den Klimawandel. Referenzprojekte können über die Homepage eingesehen werden.



www.druckluft-maydt.de

Wir nehmen Ihnen den Druck rund um die Planung und Installation Ihrer Druckluftanlage. Viele Jahre Know-how im Bereich Druckluft und Kompressoren befähigen uns alle Leistungen rund um die Drucklufttechnik anzubieten. Von der Planung über die Installation bis hin zur Abnahme erhalten Sie Alles aus einer Hand. Dies gibt Ihnen Planungssicherheit, entlastet Sie von unnötigen Aufgaben und spart Ihnen bares Geld.

Kontakt

Druckluft Maydt GmbH

Jürgen Maydt

Jägerweg 21

91074 Herzogenaurach

09132 / 83 68 93 8

info@druckluft-maydt.de

https://www.druckluft-maydt.de

