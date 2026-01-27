So sanft, so schonend, so frisch…

Wer kennt eigentlich den RDA-Wert seiner Zahnpasta?

Wer kennt denn eigentlich den RDA-Wert seiner Zahnpasta?

Wahrscheinlich keiner und viele werden sich fragen: Warum muss man das wissen? Und was bedeutet denn RDA? Diese drei Buchstaben stehen für Relative Dentin-Abrasivität. Es geht um abrasive Stoffe in der Zahnpasta, also Schmirgelstoffe, und darüber sollte man schon informiert sein. Die MEGASONEX®-Zahnpasta hat einen RDA 47. Das ist sehr sanft, sehr schonend.

Die Zahnpasta von MEGASONEX® mit RDA 47

Säurehaltige Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten können selbst harten Zahnschmelz angreifen. Trotz zweimal täglichem Zähneputzen kann sich Plaque, die voller Bakterien ist, auf und um die Zähne herum bilden, auch in den Zahnzwischenräumen. Dagegen gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel mit der ultrasanften Ultraschallzahnbürste MEGASONEX®. Sie schont den Zahnschmelz.

Die MEGASONEX® Zahnpasta ist besonders sanft. Sie kratzt den Zahnschmelz nicht an, sondern kann ihn sogar reparieren, sofern die Kratzer nicht zu tief sind. Sie füllt diese Kratzer und Beschädigungen mit ihren sicheren, winzigen Nano-Hydroxyapatit-Kristallen, die 97 % des Zahnschmelzes ausmachen. Die spezielle Größe und Art des Nano-Hydroxyapatits (etwa 1500-mal kleiner als der Durchmesser eines durchschnittlichen menschlichen Haares) trägt außerdem effektiv zur Reduzierung der Zahnempfindlichkeit bei. Und das alles ohne Fluorid, SLS, Konservierungsstoffe oder künstliche Farb- und Aromastoffe, die den bitteren Geschmack dieser Chemikalien überdecken sollen. Trotz der extrem geringen Menge an Abrasivpartikeln (RDA 47) ist das Reinigungsergebnis hervorragend. Plaque und Verfärbungen durch Lebensmittel und Getränke wie Rotwein, Kaffee, Tee, aber auch Blaubeeren werden durch Ultraschall und die sanften 9.000 oder 18.000 Vibrationen der Zahnbürste in Kombination mit der Zahnpasta entfernt.

Wie wird der RDA-Wert ermittelt?

Ein extrahierter Zahn (dessen Zahnschmelz entfernt wurde) wird einer bestimmten Strahlendosis ausgesetzt. Anschließend wird eine Standardzahnbürste mit einem bestimmten Druck auf den Zahn aufgesetzt und für eine bestimmte Zeit (z. B. 1 Minute) hin und her bewegt, um das Zähneputzen zu simulieren. Während dieses „Putzvorgangs“ werden verschiedene Zahnpasten, gelöst in einer bestimmten Menge Wasser, über Zahnbürste und Zahn gegossen. Nach Ablauf der Zeit wird das Wasser untersucht, um den Gehalt an radioaktivem Zahnschmelz zu bestimmen. Je mehr radioaktiver Zahnschmelz enthalten ist, desto höher ist der RDA-Wert. Wird die Zahnbürste nur mit reinem Wasser besprüht, ergibt sich ein RDA-Wert von 4 (ohne Zahnpasta). Wenn man also von null RDA spricht, bedeutet das, dass der Test unrichtig ist, da man selbst bei reinem Wasser Abriebbildung feststellt und zwar RDA 4.

Das Komplettangebot MS8 von MEGASONEX®

Es enthält alles, was Sie für Ihre Mundgesundheit benötigen. Angefangen bei der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste, die Ihre Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Vibrationen pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte Schallvibrationen mit 9.000 oder 18.000 Vibrationen pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten, die durch die Ultraschallwirkung entstehen. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls enthalten sind die kleine, aber kompakte Ladestation, USB-Kabel und -Adapter, ein schlankes Reiseetui, das sogar in eine Handtasche passt, und der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger. Dank des NiMH-Akkus können Sie die Zahnbürste sogar im Flugzeug verwenden. Es ist das einzige Produkt auf dem Markt mit einer 36-monatigen Garantie auf das gesamte Produkt (Modell M8-S), inklusive Akkuwechsel, falls erforderlich.

Wir helfen Ihnen bei der Gesunderhaltung Ihrer Zähne!

MEGASONEX®. DIE Ultraschallzahnbürste

