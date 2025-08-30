So optimieren Händler ihre Produktdetailseiten mit der Akeneo Product Cloud

Experten-Tipps für konsistente und verständliche Produktdaten, die höherer Conversions unterstützen: So schaffen Marken, Hersteller und Händler mit der richtigen Technologie eine überzeugende Shopping-Experience.

Düsseldorf – 29. August 2025_ Akeneo, die Product Experience Company zeigt mit aktuellen Tipps auf, wie die Akeneo Product Cloud Unternehmen dabei helfen kann, ihre Product Detail Page (PDP) zu optimieren. Die Produktdetailseite zählt zu den wichtigsten Bausteinen jeder erfolgreichen Omnichannel-Vertriebsstrategie: Sie ist zentral für Conversionsrates, unterstützt die Kundenzufriedenheit und baut Markenvertrauen auf. Doch eine PDP überzeugt nur, wenn sie über präzise, gut verständliche Produktinformationen, konsistente Daten und eine klar strukturierte Darstellung verfügt.

Der Informationswert einer PDP geht weit über reine Artikelmerkmale wie Preis, Verfügbarkeit oder technische Spezifikationen hinaus. Sie beantwortet Fragen, erzählt Geschichten und wirkt vertrauensbildend. Zusätzliche Elemente wie hochwertige in-situ-Produktbilder oder Videos, aussagekräftige Beschreibungen, transparente Liefer- und Rückgabebedingungen, Kundenbewertungen sowie ein klar erkennbarer Warenkorb-Button sind entscheidend für eine optimale Customer Experience.

Was macht eine gelungene PDP aus?

Die folgenden Faktoren machen eine erfolgreiche Produktdetailseite aus, die nicht nur informiert, sondern auch zum Kauf motiviert.

-Ein prägnanter Titel und detaillierte Beschreibungen heben die Funktionen und Vorteile des Produkts hervor.

-Bilder und Videos zeigen Produkte aus unterschiedlichen Perspektiven.

-Kundenbewertungen und Social Proof schaffen Vertrauen.

-Informationen zu Preis, Versand und Rückgabe sind transparent.

-Personalisierte Optionen wie Größen- oder Farbauswahl sind verfügbar.

-Handlungsaufforderungen („Call-to-Action“) sind klar erkennbar.

Die Rolle der richtigen Technologie

Wichtig ist: Eine PDP ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert – insbesondere im sich schnell entwickelnden KI-Zeitalter. Genau hier setzt die Akeneo Product Cloud an. Mit dem zentralen Product Information Management (PIM) können Marken, Hersteller und Händler ihre Produktinformationen konsistent, vollständig und aktuell halten – unabhängig davon, ob diese auf der eigenen Webseite, bei Amazon, Zalando oder jedem anderen Vertriebskanal wie Marktplätzen oder im stationärem Handel erscheinen.

Mit Akeneo lassen sich Produktdaten anreichern – nicht nur mit Detailbeschreibungen, technische Angaben, Pflegehinweise oder visuelle Inhalte wie Bilder und Videos, sondern auch mit Reviews und Empfehlungen von Nutzern. Dadurch werden PDPs nicht nur informativer, sondern auch emotionaler und überzeugender – insbesondere für KI-Agenten, die auf diese Inhalte zugreifen, um Empfehlungen an Webbrowser oder potenzielle Käufer auszusprechen. Das Ergebnis sind höhere Konversionsraten, weniger Retouren und eine verbesserte Kundenzufriedenheit.

Einheitliche Produktinformationen auf allen Kanälen

Darüber hinaus können mit Akeneo Activation, aufbereitete Daten direkt in die gewünschten Verkaufskanäle übertragen werden – ohne manuelle Anpassungen oder Formatierungsprobleme. So wird sichergestellt, dass Produktinhalte kanalübergreifend einheitlich erscheinen und gleichzeitig die spezifischen Anforderungen jedes Marktplatzes erfüllen.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

