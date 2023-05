So machen sich Gallenprobleme bemerkbar

Gallenprobleme: von Völlegefühl über Schmerzen bis zur akuten Entzündung

Wir nehmen sie eigentlich kaum wahr, jedenfalls nicht, wenn sie ungehindert ihre Wirkung entfalten kann, doch die Galle ist ein wichtiges Instrument der Verdauung im Körper. Das Sekret wird in der Leber produziert und zum Teil direkt in den Zwölffingerdarm ausgeschüttet, zum Teil in der Gallenblase eingedickt und bis zur nächsten Mahlzeit dort gespeichert. Ihre Funktion ist nicht zu unterschätzen: Die Gallenflüssigkeit hilft, nach der Nahrungsaufnahme Fette zu spalten und über den Darm in den Körper zu resorbieren. Außerdem fördert sie die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen. Obwohl die Leber und die Gallenblase meist unbemerkt ihre Arbeit tun, können sie auch ausgeprägte Beschwerden verursachen, wenn sich Gallensteine entwickeln oder Keime in die Gallenblase eindringen.

Bei welchen Beschwerden ist Gallith geeignet?

Viele können von der Galle ein Lied singen. Doch gegen Beschwerden ist ein Kraut gewachsen: Das Gundelrebenkraut, das in Gallith wohltuend für die Galle wirken kann. Es bietet sich für leichte chronische Gallenprobleme und Gallensteinbeschwerden an. Es handelt sich dabei um ein Naturheilmittel, das aus dem Extrakt der Gundelrebe hergestellt wird. Durch wertvolle Inhaltsstoffe wie Flavonoide, Ursolsäure und ätherische Öle wirkt es entzündungshemmend, antimikrobiell und kann den Gallefluss fördern. Wenn Sie unter leichten Oberbauchschmerzen, Völlegefühl oder Druck im Oberbauch leiden oder verstärkt Blähungen verspüren, kann das pflanzliche Arzneimittel Gallith die Lösung sein. Es ist sehr gut verträglich und hat kaum Nebenwirkungen.

Wenn es nicht nur leicht zwickt und drückt: Welche weiteren Gallenprobleme gibt es?

Länger andauernde Beschwerden an der Galle sollten Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern einen Arzt aufsuchen. Denn wenn sich ein Gallenstein aus der Gallenblase auf den Weg Richtung Darm macht, kann das schmerzhafte Gallenkoliken verursachen. Verstellt der Stein den Ausführungsgang, können sich Keime in der Gallenblase und den Gallenwegen vermehren und zu einer akuten Entzündung führen. Auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann sich entwickeln. Bei solchen Beschwerden sollte zeitnah ein Arzt aufgesucht werden, da eine antibiotische Therapie, eine endoskopische Steinentfernung oder eine operative Entfernung der Gallenblase notwendig sein können. Auch wenn Sie eine Gelbfärbung der Haut oder der Augen wahrnehmen ohne sonstige Symptome, sollten Sie unbedingt einen Arzt kontaktieren. Und Sie sollten unbedingt beachten: Für solche schweren Gallenprobleme ist das Naturheilmittel Gallith nicht geeignet.

Das 1922 gegründete Unternehmen Pharma Evers ist bekannt für seine Expertise in hochwertigen pflanzlichen Arzneimitteln Made in Germany. Unsere Forschung zu hochwirksamen Wirkstoffen hat bei der Akzeptanz wirksamer pflanzlicher Medikamente Pionierarbeit geleistet. Unser langjähriger Erfolg basiert auf fundierten Kenntnissen des gesamten Prozesses, von der natürlichen Pflanze bis zum fertigen Medikament.

Firmenkontakt

Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG

Isabel Dzwiza

Siemensstraße 4

25421 Pinneberg

+49 4101-7831-0

+49 4101-7831-40



https://www.pharmaevers.de/gallith/

Pressekontakt

Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG

Isabel Dzwiza

Siemensstraße 4

25421 Pinneberg

+49 4101-7831-0

+49 4101-7831-40



https://www.pharmaevers.de/gallith/