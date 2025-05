So klingt Natur: Singende Dünen im größten Nationalpark Kasachstans

Reisetipp von Air Astana für die Region Almaty

Zwischen gewaltigen Bergen und endloser Steppe in Kasachstan erwartet Reisende ein einzigartiges Klangschauspiel inmitten des Altyn-Emel-Nationalparks. Aus Quarzsand geformte Berge erheben sich als singende Dünen, auf Kasachisch „Aigaikum“, majestätisch am Ufer des Ili-Flusses im größten Nationalpark des Landes. Wenn der trockene Sand in Bewegung gerät, erzeugen die feinen Körner ein tiefes, vibrierendes Brummen – ein Klang, der einige an das Spiel einer Orgel erinnert und noch kilometerweit zu hören ist. Entstanden vor rund 200.000 Jahren durch tektonische Verschiebungen, bleiben diese Dünen, anders als viele andere Sandformationen, fest an ihrem Platz. Das verdanken sie den besonderen Windverhältnissen, die den Sand vom Fluss herantragen und ihn dort halten. Doch nicht nur der Wind bringt die Dünen zum Singen. Auch Schritte auf dem Dünenkamm können die geheimnisvollen Töne auslösen. Die beste Zeit für einen Besuch ist im Frühling oder Herbst, wenn das Klima mild ist und der Klang des Sandes seine volle Wirkung entfaltet.

Der Altyn-Emel-Nationalpark befindet sich rund 250 Kilometer nordöstlich von der Millionenmetropole Almaty. Die Lage zwischen zwei Gebirgsketten sorgt für beste Voraussetzungen einer außergewöhnlichen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Verschiedene Wüstentypen und trockene Salzseen treffen hier auf feuchte Auenwälder und Sumpfgebiete. Zahlreiche Säugetiere wie Wildesel, Schafe und Gazellen durchstreifen die Region, während Vogelarten wie Pelikane, Reiher und Flamingos an den Ufern des Ili-Flusses einen Rückzugsort finden. Seit 2017 ist der Nationalpark UNESCO-Biosphärenreservat und setzt sich für den Schutz bedrohter Lebensräume sowie die Förderung eines ökologischen Tourismus ein.

Mit Air Astana von Frankfurt nach Almaty

Reisende, die das Naturschauspiel der singenden Dünen mit eigenen Augen und Ohren erleben wollen, können ab 1. Juni 2025 von Frankfurt aus mit Air Astana dreimal pro Woche nonstop in die Millionenmetropole Almaty reisen. Von dort sind es knapp vier Stunden mit dem Auto nach Batschi, wo sich die Nationalparkverwaltung befindet, die geführte Touren zu den singenden Dünen anbietet. Zusätzlich fliegt Air Astana täglich von Frankfurt in die kasachische Hauptstadt Astana mit komfortablen Weiterflügen nach Almaty.

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

