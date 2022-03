So geht Selfpublishing in Oranienburg/ Oberhavel

Die Autorin Solveig Klaus aus Oranienburg hat in diesem Monat ein neues Buch herausgebracht. Einen ersten Roman, einen Thriller. Mit dem Psychothriller „Allein im Harz“ sorgt sie für Nervenkitzel. Der Roman entführt Leser:innen in eine einsame Waldhütte inmitten der sagenumwobenen Landschaft des Harzes. Wie sie es veröffentlicht hat? Sie wählte den Weg des Selfpublishing.

Wer gern schreibt und am Ende sogar ein Buch verfasst hat, stellt sich irgendwann einmal diese Frage: Was mache ich mit dem Buch? Soll ich einen Verlag anschreiben und mein Manuskript einsenden? Aber landen dort nicht alle unbekannten Autoren auf einem Ablagestapel, der nie gelesen wird? Die Indie-Autorin Solveig Klaus kann dies nicht beantworten, denn sie wählte das Selfpublishing für ihren neuen Thriller “ Allein im Harz„.

Dies ist bereits ihr fünftes Buch, welches sie selbst herausbringt. Ihren ersten Gedichtband „Poesie – Schwarzweiß und in Farbe“ veröffentlichte sie schon im Herbst 2019. Es folgten zwei Journale zum Abnehmen mit Hula Hoop im letzten Jahr.

Doch wie funktioniert das Herausgeben ohne einen Verlag im Rücken?

„Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr“, erklärt Solveig. „Es gibt einige Plattformen, angefangen von Amazon, wo man seine fertigen Buchdaten hochladen und vertreiben kann.“

Was reizt die Autorin am Selfpublishing?

„Ich finde es klasse, dass ich alles in der Hand habe. Ich kann mein Cover aussuchen, den Preis bestimmen und erhalte auch höhere Tantiemen als bei einem klassischen Verlag.“

Also gibt es keine Nachteile im Selfpublishing?

„Natürlich gibt es wie überall Vor- und Nachteile. Beim Selfpublishing gehe ich finanziell in Vorleistung. Ich möchte ein qualitativ hochwertiges Buch produzieren. Daher nehme ich Dienstleistungen, wie Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, in Anspruch. Ich möchte das meine Bücher denen eines Verlagsbuchs in der Qualität nicht nachstehen.“

Da sie darin jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt hat, bietet sie mit ihrem Partner einen Autorenservice zur Beratung an. Interessierte Buchschreiber:innen können sich gern über ihre Website an sie wenden.

Kontaktdaten:

solveig-klaus.de/presse

Telefon: 0177 – 5862436

Instagram: @solveig.klaus

Website: www.solveig-klaus.de

Solveig Klaus ist eine freiberufliche Autorin.

