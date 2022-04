So erreichen Sie ihre Nachhaltigkeitsziele: Sustainable Fleets Day by Geotab

Location: Cluster Smart Logistik

Street: Campus-Boulevard 55 55

City: 52074 – Aachen (Germany)

Start: 10.05.2022 09:00 Uhr

End: 10.05.2022 17:00 Uhr

Entry: free

Nutzen Sie die Chance, am 10.05.2022 im Cluster Smart Logistik einzigartige Lösungen zur Optimierung der Fuhrparkeffizienz und Nachhaltigkeit kennen zu lernen. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Sustainable Fleets Day by Geotab und zeigen Ihnen, wie Sie die Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens schnellstmöglich erreichen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Erfahren Sie:

worauf es bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft ankommt,

wie Sie nachhaltige Fuhrparkpraktiken und umweltschonendes Mobilitätsmanagement implementieren,

welche Chancen der Wechsel auf Elektrofahrzeuge mit dem EVSA-Tool (Eignungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge) mit sich bringt.

Erleben Sie live vor Ort:

wie datengeschützte Erkenntnisse helfen, Emissionen eines Fuhrparks zu verstehen,

wie Sie diese Daten optimal zur Reduktion der Emissionen einsetzen,

wie Sie Ihren Fuhrpark mithilfe von starken Tools nachhaltiger gestalten,

welche Strategien Ihnen helfen, die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsziele beim Betrieb Ihres Fuhrparks zu erreichen.

Agenda für den 10.05.2022

09.00 Uhr Check-In

09.30 Uhr Begrüßung

09.45 Uhr Keynote: Digitalisierung und die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften Dr. Dorothea Ernst, Sustainability Catalyst, INFORM GmbH 10.15 Uhr Auf Veränderung setzen – nachhaltige Mobilitätslösungen für die Herausforderungen von morgen Klaus Böckers, Vice President Nordics und Laura Schleicher, Sustainability and Public Affairs, Geotab, Dr. Denis Krechting, Metropolitan Cities

11.45 Uhr Live-Experience: Smart Parking and Charging Aleksander Cavlek, Center Smart Commercial Building

12.15 Uhr Networking and Business Lunch

13.15 Uhr Ideation Workshop: Nachhaltigkeit mit Synergien im Ökosystem erreichen

15.15 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr Case Study – Schweizerische Bundesbahnen AG: Datengetriebene Elektrifizierung des Fuhrparks auf dem Weg zur Klimaneutralität

Michael Schmidmeier, Projektleiter Klimaneutrale Straßenfahrzeuge SBB Johannes Hoh Solutions Engineering, Data Science, Geotab

16.30 Uhr Keynote: Wie IoT und Big Data die Luftqualität in deutschen Städten verbessern Harald Horn, AVP Technology and Operations und Eugen Müller Solutions Engineering, Geotab

17.00 Uhr Insights und Abschluss

Über das Center Smart Services auf dem RWTH Aachen Campus

Das Center Smart Services unterstützt Industrieunternehmen beim Auf- und Ausbau eines profitablen Digitalgeschäftes. Getreu dem Motto „Engineering Digital Business“ ist das Team des Center Partner bei Innovation, Entwicklung und Markteinführung neuer digitaler Produkte und Services. Zentrale Säulen des Angebotes sind branchenübergreifende Innovationsprojekte und Studien, eine starke Community aus Industrieunternehmen und Technologieanbietern sowie Beratungs- und Weiterbildungsangebote.

Mit seinem starken Netzwerk aus zahlreichen Unternehmen der produzierenden Industrie, dem Technologiesektor sowie dem FIR an der RWTH Aachen verbindet das Center Smart Services angewandte Forschung mit dem Wissen aus Industrieprojekten.

Bildquelle: Geotab