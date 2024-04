SMROBOT bringt intelligenten Pool-Reinigungsroboter auf den Markt – Valor

Unvergleichliche Reinigungsleistung mit fortschrittlicher KI-Technologie

Am 28. März 2024 stellte SMOROBOT offiziell die ValorTM -Serie intelligenter Poolreinigungsroboter (im Folgenden „Valor“) vor und setzte damit einen neuen Standard in der automatisierten Poolreinigung und -pflege.

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) sind Roboter ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Die Einführung von Reinigungsrobotern für Pools hat den modernen Lebensstil erheblich verbessert, da sie eine Mischung aus Intelligenz, Einfachheit und erstklassiger Erfahrung bieten. Valor, ein revolutionärer intelligenter kabelloser Poolreinigungsroboter von SMOROBOT, ist das Ergebnis der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Tank-Serie. Die neue Valor-Reihe ist das Ergebnis jahrelanger, umfassender technologischer Erfahrung, Branchenkenntnis und kreativen Industriedesigns. Sie stellt einen großen Sprung nach vorne in der Poolreinigungstechnologie dar und leitet transformative Veränderungen in der Funktionalität ein.

Autonomer Poolreiniger mit leistungsstarkem Saug- und Unterwassersichtsystem

SMOROBOT nutzt jahrelange Erfahrung und Innovation in der Branche und stellt den intelligenten kabellosen Poolreinigungsroboter der Valor**-Serie vor. Das neue Modell verfügt über ein TornadoTM-Saugsystem mit einem beeindruckenden 8000GPH-Extrem-Saugmotor, der durch vier Walzenbürsten an der Vorder- und Rückseite und einen doppellagigen Ultra-Feinfilterkorb ergänzt wird. Der Reiniger ist so konstruiert, dass er jedes Schmutzteilchen im Pool auffängt – Blätter, feinen Sand, Algen, Steine, Haare und mehr – und so für umfassende Sauberkeit sorgt. Das bahnbrechende Design der verstopfungsfreien Laufräder löst das Problem der verstopften Filtersysteme und Reinigungsrohre, das bei herkömmlichen Poolreinigern immer wieder auftritt, und ermöglicht einen unterbrechungsfreien und effizienten Betrieb.

Valor zeichnet sich nicht nur durch das leistungsstärkste Saugsystem der Branche aus, sondern auch durch sein innovatives, an die Motorleistung angepasstes Einsatzsystem. Das System passt die Fahrgeschwindigkeit des Roboters und die Rotationsgeschwindigkeit der Bürsten automatisch an, wenn er auf schmutzigere Poolbereiche trifft, und optimiert so die Saugkraft für eine unvergleichliche Reinigungsleistung.

Neben dem bahnbrechenden Valor stellt SMOROBOT sein TridentTM Unterwassersichtsystem vor, eine einzigartige Integration modernster Unterwasserdetektion und visueller Erkennungstechnologien. Trident setzt einen neuen Standard mit seinen Fähigkeiten, einschließlich 3D-Kartierung unter Wasser, Fleckenerkennung und -positionierung, Hindernisvermeidung und Pfadplanung. Durch die nahtlose Integration von Kameras, Lasern, Sonar, IMU und anderen Sensoren werden Art, Intensität und Position von Poolflecken genau erkannt. Trident erstellt dann automatisch eine 3D-Poolkarte und nutzt intelligente Algorithmen, um die Reinigungspfade für den Boden, die Wände, die Wasserlinie und die Stufen des Pools zu optimieren, was den Reinigungsprozess auf ein neues Effizienzniveau hebt. Darüber hinaus ermöglicht die Richtungsreinigung eine intelligente Einschätzung des Verschmutzungsgrads und eine entsprechende Anpassung der Reinigungsstrategie, um ein Höchstmaß an Reinigungseffizienz zu gewährleisten.

Zuverlässige, geländegängige Poolreinigung für unterschiedliche Umgebungen

Henry Pu, CEO von SMOROBOT, kommentiert: „Wir haben die Komplexität der Poolreinigung erkannt und es uns zur Aufgabe gemacht, diese Aufgabe durch KI-Technologie zu revolutionieren. Unsere Produkte wurden entwickelt, um den Lebensstil auf der ganzen Welt zu verbessern und jedem den Luxus einer mühelosen Reinigung zu bieten.“

Mit der Einführung des Roboter-Poolreinigers der Valor-Serie hat SMOROBOT das Benutzererlebnis deutlich verbessert. Das Produkt wurde sorgfältig entwickelt und kontinuierlich optimiert, nicht nur in Bezug auf seine außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch in Bezug auf die Innovationen seiner Hard- und Software. Jedes Detail unterstreicht das unermüdliche Engagement von SMOROBOT in der Poolreinigungstechnologie, während jede Innovation ein tiefes Verständnis der Nutzerbedürfnisse widerspiegelt. Valor setzt nun einen neuen Standard für die Funktionalität von Poolreinigungsrobotern weltweit und revolutioniert die Branche mit seinen bahnbrechenden Fähigkeiten.

Valor beweist eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an alle Terrains und ist in der Lage, Reinigungsaufgaben in einem breiten Spektrum von Poolformen und -größen zu übernehmen. Egal ob rautenförmig, schüsselförmig, rechteckig oder zum Tauchen, die Baureihe passt sich an die einzigartigen Reinigungsanforderungen aller Nutzer an. Das Raupenfahrwerk mit Bürsten sorgt für eine effiziente Wandreinigung, während das adaptive Saugsystem unabhängig vom Material eine robuste Haftung an den Wänden gewährleistet. Diese Anpassungsfähigkeit erfüllt die Reinigungsanforderungen sowohl an der Wand als auch an der Wasserlinie in allen Pooltypen.

Der herausnehmbare 10.400-mAh-Akku bietet eine beeindruckende Betriebszeit von bis zu 180 Minuten pro Ladung. Das breite Spektrum an Reinigungsmodi deckt eine Vielzahl von Szenarien ab, darunter ein wöchentlicher Timer-Modus für den Komfort von „einmal aufladen, eine Woche lang reinigen“ sowie Standard-, Schnell- und Profi-Reinigungsmodi, die auf bestimmte Poolumgebungen zugeschnitten sind. Das Aktivieren und Wechseln zwischen den Modi ist mühelos mit einem einfachen Tastendruck möglich. Sobald der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt der Roboter automatisch in seine Ausgangsposition zurück, und die Nutzer können den Reinigungsstatus bequem über die zugehörige App verfolgen.

Da Poolroboter über einen längeren Zeitraum unter Wasser arbeiten müssen, müssen sie äußerst zuverlässig in komplexen und manchmal unübersichtlichen Unterwasserumgebungen navigieren. Die Valor-Serie wurde strengen Tests unterzogen und hat über 1.000 Betriebsstunden unter schmutzigen Bedingungen ausgehalten. Sie haben zahlreiche professionelle Zertifizierungen erhalten, darunter CE-, FCC-, RCM-, REACH- und ROHS-Zertifizierungen. Die Batterien sind mit sechs Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Schutz vor Übertemperatur beim Entladen, Schutz vor Übertemperatur beim Laden, Schutz vor zu niedriger Temperatur beim Laden und Schutz vor eindringendem Wasser, um ein sicheres, sorgenfreies und überlegenes intelligentes Poolreinigungserlebnis für Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

Über SMOROBOT

Mit der Philosophie „Die Kraft der mühelosen Reinigung“ hat sich SMOROBOT auf die Poolreinigung spezialisiert und bietet umfassende Lösungen von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung an. Dank langjähriger technischer Erfahrung, Branchenkenntnis und Produktinnovation hat SMOROBOT kabellose, hochintelligente Poolreinigungsroboter mit vielseitigen, automatisierten Lösungen für globale Kunden entwickelt. Mit Konstruktions- und Wartungszentren in den USA, Europa und China sorgt SMOROBOT für einen schnellen Kundenservice vor Ort und bietet weltweit außergewöhnliche Erfahrungen und Lösungen an.

Für weitere Informationen siehe https://www.smorobot.com/

oder kontaktiere uns direkt über unsere offizielle E-Mail Adresse: bd@smorobot.com