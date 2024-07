Smartes IT-Asset-Management:

Timly und Lansweeper, eine starke Partnerschaft

Die IT-Verwaltung von morgen schon heute optimieren: Cobus, Lansweeper und Timly arbeiten zusammen für Innovation

Da die IT Inventarisierung immer komplexer wird, suchen Unternehmen nach innovativen Lösungen, um die Kontrolle und Übersicht über ihre IT-Assets und Netzwerke zu behalten. In Anbetracht dieses Problems entschied sich Cobus Systems für die leistungsstarke Integration von Lansweeper und Timly, um die Prozesse der IT-Inventarverwaltung zu transformieren.

Cobus Systems, seit 30 Jahren ein bedeutender deutscher Akteur in der IT Managed Services-Branche, stand vor der Herausforderung, eine wachsende Anzahl von IT-Assets verwalten zu müssen. Dennis Werner, Leiter von Cobus Systems, betont: „Die Anzahl der IT-Assets wird immer mehr. Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem es unmöglich ist, die vollständige Kontrolle zu behalten und einen Überblick über die Assets zu haben. Es gibt kaum Unternehmen, die ich kenne, die ohne Unterstützung von Tools auf Knopfdruck sagen könnten: ‚Das haben wir in unserem Unternehmen, das müssen wir verwalten‘ und so viele Details über einzelne Assets erhalten.“

Die Timly + Lansweeper Allianz: Ein starkes Duo für die IT-Inventarverwaltung

Timly, eine führende Plattform für Inventarverwaltung mit einer Inventar App, und Lansweeper, ein Experte für IT-Discovery und IT-Asset-Management, haben ihre Stärken kombiniert, um eine leistungsstarke und umfassende Lösung für die IT-Inventarverwaltung anzubieten. Cobus Systems wurde der erste Kunde dieser neu entstandenen Zusammenarbeit und profitierte von einem robusten System, das durch die Partnerschaft zwischen Timly und Lansweeper maßgeschneidert wurde.

Mit der exponentiellen Zunahme der IT-Assets benötigte Cobus Systems eine nahtlose Möglichkeit, alle internen IT-Assets, sowie die ihrer Kunden, an einem einzigen Ort zu verwalten.

Lansweeper scannt das IT-Netzwerk und erfasst alle notwendigen Daten, die dann an Timly exportiert werden. Die cloudbasierte Plattform von Timly bietet zahlreiche Funktionen, welche die IT- Inventarverwaltung optimieren: Terminplanung, digitale Signaturen, Wartungsmanagement, ein Ticketing-System und andere Lösungen, die den täglichen Betrieb erheblich vereinfachen.

Unternehmen durch digitale IT-Inventarverwaltung stärken

Die Zusammenarbeit zwischen Lansweeper und Timly ermöglicht es Cobus, Zeit zu sparen und eine präzise Übersicht über ihre Assets, einschließlich deren Standort, Status und detaillierter Informationen, zu behalten.

„Wenn ein Mitarbeiter sagt: ‚Mein Computer ist etwas langsam, ich brauche mehr Speicher‘, was früher eine Herausforderung war, das Gerät überhaupt zu identifizieren, es sei denn, man hat sich damit verbunden, können wir jetzt einfach in Timly nachsehen und einen freien Speicherslot finden – wir können nachbestellen und aufrüsten.“ – Dennis Werner, Leiter von Cobus Systems

Die umfassende, zuverlässige und stets aktuelle Übersicht der Assets stärkt Cobus jeden Tag. Prozesse werden etabliert und vereinfacht, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden. Alle wichtigen Informationen und Aktionen sind an einem Ort zentralisiert.

Die vielseitige und spezialisierte Inventarverwaltungsplattform von Timly wird als führende, innovative Lösung anerkannt. In Kombination mit Lansweeper bietet sie die unvergleichliche Fähigkeit, Organisationen eine Lösung zur Verwaltung von IT-Assets sowie anderer Unternehmensausrüstungen und Assets zu bieten.

Die Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und hat ihre Präsenz schnell in ganz Europa und darüber hinaus ausgebaut. Timly bietet eine intuitiv bedienbare, cloudbasierte Software für Inventarverwaltung, die Unternehmen aller Größen und Branchen hilft. Egal, ob es sich um Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, IT-Ausrüstung oder Büromöbel handelt, Timly ermöglicht eine einfache Verwaltung jeder Art von Inventar – unabhängig von Funktion und Standort. Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben Timly gegründet, um die komplexen Herausforderungen moderner Unternehmen und Organisationen zu bewältigen. Seit der Gründung ist das Unternehmen zu einem engagierten Team von 30 Personen gewachsen.

