Smarte Lösungen im Gefahrenmanagement der GBTS Group

Die GBTS Group bietet eine intelligente Lösung zur frühzeitigen Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen.

Unternehmen, kritische Infrastrukturen und öffentliche Einrichtungen stehen vor immer neuen Herausforderungen – von Industriesabotage über Cyberangriffe bis hin zu physischen Bedrohungen. Jens Gruneberg, Geschäftsführer der GBTS Group, betont: „Viele Unternehmen verlassen sich noch immer auf isolierte Insellösungen, die im Ernstfall wertvolle Zeit kosten. Unser intelligentes Gefahrenmanagementsystem (GMS) setzt genau hier an und bietet eine ganzheitliche Lösung, die Bedrohungen frühzeitig erkennt und automatisiert darauf reagiert.“

Herkömmliche Alarmsysteme oder einfache Überwachungskameras reichen längst nicht mehr aus, um den wachsenden Bedrohungen gerecht zu werden. Das von der GBTS Group entwickelte Gefahrenmanagementsystem vernetzt verschiedene Sicherheitskomponenten miteinander und ermöglicht eine koordinierte Reaktion in Echtzeit. „Unser GMS verbindet Sensorik, Kommunikation und Steuerung zu einer intelligenten Lösung, die Gefahren erkennt, analysiert und automatisch darauf reagiert“ , erklärt Gruneberg.

Das Gefahrenmanagementsystem der GBTS Group bietet eine Reihe von Vorteilen, die Unternehmen und Institutionen optimal absichern:

– frühzeitige Gefahrenerkennung: Durch intelligente Sensorik und die Vernetzung aller sicherheitsrelevanten Komponenten werden Bedrohungen erkannt, bevor sie eskalieren.

– automatisierte Alarmierung und Kommunikation: Im Ernstfall sorgt das GMS dafür, dass alle relevanten Stellen – vom Sicherheitspersonal bis zu den Einsatzkräften – sofort informiert werden.

– Flexibilität für individuelle Anforderungen: Ob Industrie, kritische Infrastruktur oder öffentliche Gebäude – das System lässt sich individuell konfigurieren und nahtlos in bestehende Strukturen integrieren.

– Effizienzsteigerung durch zentrale Steuerung: Alle sicherheitsrelevanten Prozesse werden automatisiert und zentral gesteuert, wodurch Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit erhöht werden.

Viele Unternehmen betrachten Sicherheit nach wie vor als eine Sammlung einzelner Maßnahmen – ein Trugschluss, der im Ernstfall fatale Folgen haben könne. „Wir müssen Sicherheit als kontinuierlichen Prozess begreifen, der sich laufend an neue Herausforderungen anpasst“, betont der Experte. „Nur wer seine Sicherheitsstrategie ganzheitlich denkt, kann langfristig Risiken minimieren und sein Unternehmen effektiv schützen.“

Die Bedrohungslage entwickelt sich stetig weiter – und damit auch die Anforderungen an moderne Sicherheitslösungen. Die GBTS Group sieht sich als Partner für Unternehmen, die ihre Sicherheitsstrategie auf das nächste Level heben wollen. Interessierte können sich individuell beraten lassen und mehr darüber erfahren, wie das intelligente Gefahrenmanagementsystem der GBTS Group dabei hilft, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Mehr Informationen und Kontakt zur GBTS Group gibt es unter www.gbts.group.

Die GBTS Group – Gruneberg Building Technology Solutions – ist herstellerunabhängiger Dienstleister für Gebäudetechnik. Von der Sicherheitstechnik und der Elektrotechnik über Heizung, Sanitär und Klimatechnik bis zur IT-Infrastruktur bieten wir die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in einem einzigen Unternehmen an. Die GBTS Group besteht aus der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und der GBTS-Plan GmbH. Während erstere von der Planung bis zur Realisierung von Projekten alles aus einer Hand und zusätzlich die Wartung und den Service für die verbaute Technik gerne übernimmt, handelt es sich bei letzterer um eine Planungsgesellschaft für Sicherheitstechnik. Sie berät Kunden in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, plant diese individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, begleitet Kunden zuverlässig bei Ausschreibungen und überwacht die Installation bis hin zur Abnahme der Gewerke.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Eigenheime smarter und sicherer zu machen und unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Als Ratgeber, Macher und Gestalter ist es unser oberstes Ziel, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Projekte zu entwickeln. Dabei behalten wir stets das große Ganze im Auge. So beraten wir Sie ehrlich, optimal und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für mehr Zukunftsstabilität.

Kontakt

Gruneberg Gebäudetechnik GmbH

Jens Gruneberg

Katernberger Str. 107

45327 Essen

+49 201 89096870



https://www.gbts.group

Bildquelle: © Uwe Klössing | www.benschulz-partner.de