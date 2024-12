Smarte Geräte mit Works With Verisure für mehr Sicherheit

Verisure verbindet sein Alarmsystem für Wohn- und Geschäftsräume mit smarten Lampen und Türschlössern

Ratingen, 9. Dezember 2024 – Der Sicherheitsanbieter Verisure verbindet Smart Home-Geräte mit seinem Alarmsystem und macht dieses damit noch smarter. Mit „Works With Verisure“ können smarte Glühbirnen sowie Smartlocks mehrerer Hersteller so eingestellt werden, dass sie bei bestimmten Situationen reagieren und dadurch Wohnungen, Häuser sowie Geschäftsräume besser schützen. Das neue Angebot ist für die Kunden von Verisure kostenfrei.

Smarte Lampen und Smartlocks kooperieren mit dem Alarmsystem

Sobald die Sensoren oder Bewegungsmelder des Verisure Alarmsystems einen Einbruchsversuch erkennen, die Rauchmelder einen Brand registrieren oder eine SOS-Taste gedrückt wird, werden die Fachkräfte in der Notruf- und Serviceleitstelle alarmiert und zugleich mit Hilfe von „Works With Verisure“ automatisch die smarten Glühbirnen eingeschaltet. Das Licht hilft den Bewohnern und Bewohnerinnen, schneller den Weg nach draußen zu finden, und vertreibt Einbrecher. Aktuell sind smarte Lampen von Philipps Hue und Lifx über die Schaltfläche „Works With Verisure“ in der App steuerbar.

Doch nicht nur in gefährlichen Situationen geht automatisch das Licht an, sondern auch bei Routinen wie dem Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmanlage sowie zu festgelegten Uhrzeiten werden die smarten Lampen ein- oder ausgeschaltet. Um von unterwegs den Anschein zu erwecken, dass jemand zuhause ist, kann man die smarten Lampen seiner Wahl über die Verisure App aus der Ferne einschalten.

Smartlocks von Yale und Nuki können mit Hilfe von „Works With Verisure“ über die Verisure App gesteuert werden, wenn man bereits das Alarmsystem nutzt oder es nachträglich installiert. Beim Ein- und Ausschalten der Alarmanlage werden dann automatisch auch die smarten Türschlösser geöffnet und geschlossen. Wer seine Tür regelmäßig zu einer festgelegten Uhrzeit verschließen möchte, kann dies in der App einstellen.

„Works With Verisure“ startet mit ausgewählten Funktionen smarter Geräte

„Über eine Plattform, die für Works With Verisure neu entwickelt wurde, machen wir unser Alarmsystem noch smarter, damit sich unsere Kunden noch besser schützen können“, sagt Jorge Vallejo, Geschäftsführer von Verisure in Deutschland. „Die smarten Lampen und Smartlocks sind erst der Anfang. Wir planen bereits, weitere smarte Geräte damit zu verbinden und sie auch langfristig immer weiter auszubauen.“

Für die Integration smarter Geräte in die Verisure App arbeitet der Sicherheitsanbieter mit Olisto zusammen. Das niederländische Unternehmen entwickelte für Verisure eine Plattform, über die die APIs smarter Geräte integriert und gepflegt werden können sowie deren API-Befehle standardisiert werden. Sobald Verisure weitere Hersteller smarter Geräte als Partner gewinnt, werden diese ebenfalls in die Plattform integriert.

Seinen Kunden in Deutschland stellt der Sicherheitsanbieter „Works With Verisure“ kostenfrei zur Verfügung. Über eine Schaltfläche auf der Startseite der Verisure App erfährt der Kunde oder die Kundin, welche smarten Geräte mit dem Alarmsystem verbunden werden können. Wer diese Geräte installiert hat, kann sich über die App in seinen Account beim Hersteller einloggen, der Übermittlung der Daten zustimmen und diese anschließend direkt über „Works With Verisure“ steuern.

Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit eigener Notruf- und Serviceleitstelle (NSL), die rund um die Uhr mit Fachkräften besetzt ist. Privathaushalte und Kleinunternehmen sind mit dem Sicherheitssystem dreifach geschützt: bei Einbruch, bei Brand und bei Notfällen jeder Art. Nach einem kostenfreien Sicherheits-Check installieren Sicherheitsexperten von Verisure das kabellose und benutzerfreundliche Alarmsystem. Gehen bei der NSL in Ratingen Alarmsignale ein, prüfen die VdS-zertifizierten Fachkräfte die Situation umgehend über Video und Ton. Verifizieren sie einen Notfall, rufen sie Polizei, Wachdienst sowie erforderliche Rettungskräfte herbei und vertreiben Einbrecher, indem sie die ZeroVision® Sichtbarriere auslösen. Verisure hat mehr als 35 Jahre Erfahrung und schützt mit der Kombination aus moderner Technik und zertifizierten Fachkräften bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas.

