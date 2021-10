Smart Services – Developing for Future: DUALIS veranstaltet digitales Anwenderforum

DUALIS lädt am 2. Dezember zum Online-Event rund um die intelligente Materialfluss-Simulation und Produktionsplanung ein

Dresden, 14. Oktober 2021 – Immer individuellere und sich stetig verändernde Kundenanforderungen sowie die digitale Transformation stellen produzierende Unternehmen vor grundlegend neue Herausforderungen. Um diese Dynamik beherrschen zu können, empfiehlt sich der Einsatz von Lösungen zur Produktionsplanung und -optimierung. Wie kann dies in der Praxis aussehen? Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) zeigt im Rahmen ihres digitalen Anwenderforums am 2. Dezember 2021 von 9:00 bis 16:30 Uhr Best-Practice-Beispiele und vieles mehr.

“Die heutigen Entwicklungen des Produktionsstandorts Deutschland sind geprägt von Digitalisierungsbestrebungen der Industrie. Der aktuelle Stand der Wissenschaft und Technik diesbezüglich ist für zahlreiche Unternehmen jedoch schwer zu überblicken. Daher braucht es Experten und beispielhafte Referenzlösungen, die bei der Umsetzung der Anforderungen an optimierte Produktions- und Logistikprozesse unterstützen können. Wir bereiten mit unserem digitalen Anwenderforum die Plattform dafür, dass sich Unternehmen aus Expertenhand praxisorientiert informieren und mit anderen Anwendern, die diesen Weg bereits beschritten haben, austauschen und vernetzen können”, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution.

DUALIS, Spezialist für Planungs- und Simulationslösungen, präsentiert im Rahmen des Anwenderforums gemeinsam mit Kunden und Partnern Best-Practice-Beispiele. Zudem finden Open Sessions zu unterschiedlichen Themen rund um die intelligente Produktionsplanung und -optimierung sowie die heutigen Herausforderungen im Zuge der Industrie 4.0 statt.

Trends in der Praxis: Produktionsplanung aus der Cloud, Digital Twin, VR & Co.

DUALIS gibt Einblick in erfolgreich umgesetzte Industrie 4.0-Szenarien, welche Wertschöpfung diese stiften und wo die Reise bezüglich Trends wie Produktionsplanung aus der Cloud, Digital Twin und Virtual Reality hingeht. Die Referierenden nehmen die Teilnehmenden virtuell mit in die Fabrik der Zukunft und bieten ihnen exklusive Informationen aus Praxis- und Expertensicht.

So referiert beispielsweise Mathias Wochnig, Geschäftsführer der vr-on GmbH, zum Thema Virtual Reality im Engineering – 3D-Konferenzen mit Echtzeitsimulationen. Außerdem präsentiert Ralf Dohndorf, Head of Factory Simulation Team bei DUALIS, exklusiv den aktuellen Stand der Produktentwicklung der 3D-Simulationsplattform Visual Components und stellt Neuerungen der aktuellen Version vor. Darüber hinaus stehen aktuelle Entwicklungen zum Advanced Planning and Scheduling (APS)-System GANTTPLAN auf der Agenda. So stellt Dr. Enrico Teich, Team Lead der Project Manager Planning Solutions bei DUALIS, beispielsweise die Frage: Braucht man in der Industrie 4.0 noch ein Planungssystem oder steuert sich alles selbst?

In die Praxis geht es zum Abschluss des Tages auch noch einmal ins Detail im Zuge einer Open Session. “Wir stellen die Themen und Fragen der Teilnehmenden dabei in den Fokus, geben nützliche Tipps im Umgang mit Visual Components und GANTTPLAN und spielen ihre Problemstellungen live am Rechner durch. Zudem freuen wir uns auf ein gemeinsames Brainstorming für verbesserte und neue Funktionen”, erklärt Heike Wilson.

Anmeldung zum Anwenderforum 2021 unter:

https://www.dualis-it.de/live-erleben/events-2/anmeldung/?messe=10853

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

