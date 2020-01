Smart Light bei ALDI Nord ab 20. Januar 2020 im Angebot

tint ab Montag in allen ALDI Nord Filialen

Lilienthal, 15. Januar 2020. Das smarte Zuhause ist derzeit einer der großen Technologie- und Living- Trends. Ein wichtiges und zentrales Element ist dabei Smart Light. Wer traeumt nicht davon, das Licht bequem per Sprache, App oder Fernbedienung steuern zu koennen? Die Beleuchtung per Knopfdruck oder Sprachbefehl individuell auf die eigenen Beduerfnisse abzustimmen? Seine ganz persoenlichen Lichtstimmungen fuer zuhause zu kreieren? All das kann Smart Light. Moderne Lichtsteuerung geht heute auch bequem von der Couch oder unterwegs – ein Lichtschalter muss nicht mehr betaetigt werden.

Das Besondere an tint ist seine leichte Handhabung: Die smarten Leuchtmittel werden einfach eingeschraubt und sind sofort ohne weitere Schritte ueber die intuitiv nutzbare Fernbedienung steuerbar. Neben der bequemen Steuerung mit der Fernbedienung koennen tint-Leuchtmittel und Leuchten auch smart per Sprache oder App gesteuert werden. Dazu bindet man sie in ein vorhandenes Smart Home System ein oder verbindet sie mit einem Sprachassistenten, beispielsweise Amazon Echo Plus. tint verfuegt ueber den anerkannten Funkstandard Zigbee 3.0 und ist daher mit vielen gaengigen Smart Home Systemen sowie Smart Light Loesungen anderer Hersteller kompatibel, wie beispielsweise Philips Hue.

Neben unterschiedlichen smarten LED-Birnen, -Kerzen und -Reflektoren ab 14,99 Euro sowie praktischen Starter Sets mit Fernbedienung (29,99 Euro) wird es diesmal auch smarte LED-Stripes (39,99 Euro) sowie Nachruestschalter (19,99 Euro) geben. Mit den Nachruestschaltern koennen Leuchten smart nachgeruestet werden, die fest mit dem Leuchtmittel verbunden sind.

Muller-Licht ist einer der fuhrenden deutschen Lichtspezialisten mit Sitz in Lilienthal. Die Produkte des Unternehmens gingen bei unterschiedlichen externen Testinstitutionen vielfach als Testsieger hervor. Das Motto “Gutes Licht. Guter Preis.” ist Programm: Das Unternehmen bietet ausgezeichnete Qualitat zu einem vorteilhaften und bezahlbaren Preis. Neben Smart Light Produkten, Leuchtmitteln und Leuchten fur Endverbraucher, umfasst das Sortiment von Muller-Licht auch professionelle Lichtlosungen fur Lichtplaner, Filialisten und Industrie. Der Fokus liegt hierbei auf energiesparender, nachhaltiger und smarter LED-Technik. Unter der Marke Blaupunkt vertreibt das Unternehmen außerdem onlinebasierte Sicherheits- und Hausautomationslosungen fur private Haushalte und Buros. Seit 2011 gehort die Muller-Licht International GmbH der Wunsche Group an, einem international tatigen, renommierten Hamburger Handelsunternehmen mit uber 1000 Mitarbeitern weltweit. Muller-Licht selbst beschaftigt uber 100 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Da das Unternehmen international aktiv ist, unterhalt es in den USA, England, Hong Kong, Shanghai und Australien Partnerburos. Weitere Informationen unter www.mueller-licht.de

Bildquelle: Müller-Licht