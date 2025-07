VERBRAUCHER INITIATIVE veröffentlicht neues Themenheft

24.07.2025. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Gebäuden, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das neue Themenheft „Smart Home“ beleuchtet, wie neue Technologien dazu beitragen können, den Komfort, die Sicherheit und die Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden zu verbessern.

„Es ist an der Zeit, das große Potenzial in unseren bestehenden vier Wänden zu erkennen und zu nutzen“, so Guido Steinke von der VERBRAUCHER INITIATIVE. „Mit smarter Technologie lässt sich auch die klassische Altbauwohnung schrittweise in ein zukunftsfähiges, umweltfreundliches und altersgerechtes Zuhause verwandeln.“

Smarte Technologien, die einst als kostspielige Spielerei galten, sind heute erschwinglich und einfach zu installieren. Intelligente Heizsysteme, wie Thermostate mit Anwesenheitsregler, können den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent senken. Moderne Tür- und Fenstersensoren sowie Kameras und Gegensprechanlagen erhöhen die Sicherheit. Groß ist der Nutzen solcher Technologien für das Wohnen im Alter: Sogenannte Ambient Assisted Living (AAL)-Technologien wie Bewegungsmelder, Sturzsensoren und Notrufsysteme ermöglichen es älteren Menschen, länger selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden zu leben.

Das Themenheft widmet sich auch der Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) im Smart Home, die zum Beispiel Beleuchtung und Heizung an das Nutzerverhalten anpasst und Sicherheitssysteme optimiert. Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home kommen nicht zu kurz. Das Themenheft bietet Verbrauchern detaillierte Ratschläge, wie sie ihre persönlichen Daten schützen können – von der Überprüfung der Sicherheitseinstellungen vor dem Kauf bis hin zur sicheren Konfiguration der Geräte nach der Installation, inklusive Empfehlungen für starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentisierung und die Nutzung von Gast-WLANs.

Wie das geht, beschreibt die VERBRAUCHER INITIATIVE in der neuen Broschüre „Smart Home“. Das 16-seitige Themenheft kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter mail@verbraucher.org bestellt werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

