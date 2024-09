Smart Home für alle

Leicht gesagt und leicht getan: Die Vorteile von DIY-Smart-Home-Systemen

Budgetfreundlich und anpassbar

Nach dem Baukasten-Prinzip können Nutzer mit einer smarten Anwendung, wie beispielsweise Sonnenschutz, klein anfangen und das System nach Bedarf in Richtung Smart Home erweitern. Das geht ganz einfach, ohne dass dafür Wände aufgestemmt werden müssen. Für den Start braucht man nur stabiles WLAN, ein Handy oder ein Tablet und die passende Anzahl an Steckdosen beziehungsweise Stromanschlüssen. Wer später von Einzelanwendungen in eine übergreifende Hausautomation übergeht, benötigt lediglich einen freien LAN-Anschluss am Router. Das Gateway premium als Herzstück des Systems wird dann einfach angeschlossen und steuert alle eingebundenen Komponenten. Da die Installation in Eigenregie via Plug-and-play erfolgt, entfallen der Einsatz und das Honorar eines Fachhandwerkers. Weitere Geräte oder Sensoren können jederzeit selbst hinzugefügt werden, und es gibt bei Home Pilot auch keine langfristigen Wartungs- oder Serviceverträge. Bei Fragen können Nutzer auf den Online-Support und praxisnahe How-to-Videos von Home Pilot zurückgreifen.

Einfache Bedienung und alles unter Kontrolle

Die smarten Geräte von Home Pilot sind leicht zu bedienen und auch die intuitive App erleichtert Nutzern den Einstieg in ihre smarte Welt. Dank des übersichtlichen Dashboards hat man stets vollen Zugriff darauf, wie das Smart-Home-System eingerichtet, gesteuert und eingebunden wird, ohne auf einen Dritten angewiesen zu sein. In puncto Datensicherheit ist bei Home Pilot auf höchste Standards Verlass: Personenbezogene Daten sind durch moderne Verschlüsselungsverfahren sicher im Home Pilot Cloud-System in einem TÜV- und ISO-zertifizierten Rechenzentrum geschützt.

Nachhaltigkeit von Raum zu Raum

Der DIY-Ansatz in der Smart-Home-Welt bietet eine wunderbare Gelegenheit, das Zuhause im eigenen Tempo intelligent zu vernetzen und damit zugleich den persönlichen Energieverbrauch zu optimieren. Kosteneinsparung und ein bequemer Lifestyle runden die Vorteile von Selbsteinbau-Systemen wie Home Pilot ab. So bieten sie zahllose Möglichkeiten, das eigene Zuhause ganz nach individuellen Wünschen smart zu gestalten!

Weitere Tipps und Lösungen sind auf der Webseite von Home Pilot zu finden: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

