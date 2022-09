Smart Electronic Factory zeigt bei Hybrid-Event: „Produktivitätssprung durch digitale Transformation“

Impulsvorträge, Ausstellung und Oktoberfest am 20. Oktober bei Limtronik in Limburg an der Lahn

Limburg a.d. Lahn, 5. September 2022 – Fertigungsunternehmen befinden sich in einem zunehmend anspruchsvollen und volatilen Markt. Die Digitalisierung ist dabei zu einer Grundanforderung geworden, um die Komplexität zu beherrschen und die Produktivität zu steigern. Dies ist eines der Kernthemen der Hybrid-Veranstaltung „Produktivitätssprung durch digitale Transformation“, die von der Elektronikfabrik Limtronik und dem „SEF Smart Electronic Factory e.V.“ ( www.SmartElectronicFactory.de) am 20. Oktober ausgerichtet wird. Sponsor ist das Technologieland Hessen. Das Event vereint Technologieentwickler, Lösungsanbieter, Produktionsstätten sowie Vordenker und soll Unternehmen dazu ermutigen, erste oder nächste Digitalisierungsschritte zu gehen.

Der SEF Smart Electronic Factory e.V. konzipiert, testet und validiert Industrie 4.0-Lösungen in der realen Elektronikfabrik von Limtronik in Limburg an der Lahn. Der Elektronikfertiger gilt als Leuchtturmbeispiel für eine smarte Fabrik. Das Unternehmen setzt auf praxistaugliche Lösungen und Standards, mit denen sich der digitale Wandel in der Produktion wirtschaftlich realisieren lässt. Wie dies in der Praxis funktioniert und welcher Mehrwert daraus entsteht, das erfahren die Teilnehmenden des Hybrid-Events „Produktivitätssprung durch digitale Transformation“ am 20. Oktober ab 15 Uhr vor Ort bei Limtronik oder online.

Die Geschäftsführerin des SEF Smart Electronic Factory e.V. Maria Christina Bienek und Limtronik-Geschäftsführer Gerd Ohl eröffnen den Veranstaltungstag. Begleitet werden sie dabei von Jan Oliver Schmitt, Referent Technologische Innovation und Ressourceneffiziente Produktion beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

Als Betreiber einer hochmodernen Smart Electronic Factory gibt Gerd Ohl in seinem Vortrag „Digitalisierung – Eine wichtige Journey“ Einblicke in die Notwendigkeit von modernen Technologien und eigene wichtige Learnings aus den vergangenen Jahren. Wie wichtig bei der digitalen Transformation „Digitale Assistenzsysteme in der Produktion“ sind, das zeigt Fabian Hock, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW). Unterschiedliche Assistenzsysteme haben verschiedene Einsatzmöglichkeiten und damit diverse Einflüsse auf die Prozesseffizienz.

Diese Erfahrung teilt auch Heike Vocke, Geschäftsführerin der iSAX GmbH & Co. KG. mit ihrem Vortrag über die „Effizienzsteigerung in der (Elektronik)-Montage und Qualitätsprüfung mit Werkerassistenz“. Effizienzsteigerungen lassen sich auch mit Planungslösungen realisieren. Da Produktionssysteme immer flexibler werden und deren optimale Steuerung gleichzeitig immer komplexer wird, referiert Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, über „Agieren statt Reagieren mit Planungslösungen“.

Förderung von Digitalisierungsprojekten und Fertigungsrundgang

Das Vortragsprogramm zeigt exemplarisch: Digitalisierung bietet produzierenden Unternehmen völlig neue Chancen, um Effizienz und Wertschöpfung zu steigern. Doch dies erfordert auch neue Investitionen, die finanziert werden wollen. Daher gibt Dr. Svantje Hüwel, Hessen Trade & Invest GmbH Wiesbaden, einen Überblick über die Fördermöglichkeiten von Digitalisierungsprojekten.

Beim Besuch der Ausstellung lassen sich Digitalisierungsthemen mit den ausstellenden Unternehmen DUALIS GmbH IT Solution, iSAX GmbH & Co. KG, Ascom Deutschland GmbH, German Edge Cloud GmbH & Co.KG, KEBA Group AG und PTW TU Darmstadt vertiefen. Außerdem erhalten die Teilnehmenden bei einem Rundgang exklusive Einblicke in die Fertigung von Limtronik.

Alle Vor-Ort-Teilnehmenden sind außerdem herzlich zum anschließenden Oktoberfest eingeladen.

Anmeldung und vorläufige Agenda zum Hybrid-Event „Produktivitätssprung durch digitale Transformation“ unter: https://www.eventbrite.com/e/sef-hybridevent-produktivitatssprung-durch-digitale-transformation-tickets-368866197727

Der SEF Smart Electronic Factory e.V. ist ein im Jahr 2015 gegründeter Verein, der Industrie 4.0-fähige Lösungen – mit Fokus auf die Anforderungen des Mittelstandes – entwickelt. In der Smart Electronic Factory, eine Elektronikfabrik in Limburg a. d. Lahn, werden Industrie 4.0-Szenarien und -Anwendungen unter realen Produktionsbedingungen entwickelt und erprobt. Der Verein setzt sich aus verschiedenen Unternehmen sowie universitären Einrichtungen und Instituten zusammen. Zentrale Zielsetzung ist es, Unternehmen den Weg in die vierte industrielle Revolution zu ebnen. www.SmartElectronicFactory.de

