Anforderungen an Filtersysteme

SM Klebetechnik bietet individuelle Systemlösungen für die Filterindustrie

https://www.sm-klebetechnik.de/filterverklebungen/

Filtersysteme sind durch Druck, Hitze und Chemikalien starken Belastungen ausgesetzt. Daher müssen zuverlässige Verklebungen die hohen Qualitätsanforderungen sowohl bei der Filtermaterialherstellung als auch bei der Filterverklebung erfüllen. Die Experten von SM Klebetechnik bieten spezielle Verarbeitungsanlagen für Kleb- und Dichtstoffe an – geradlinig, wartungsarm und preisoptimiert. Die individuellen Lösungen verbessern die Effizienz in der Filterproduktion sowie die Funktionen der Filter.

Anlagen für die Material-Vorstufe im Filterbau

In der Filterbau-Produktion werden unterschiedliche Filtermedien wie z. B. Vliesstoffe, Papiere oder Materialien aus Nanofasern verwendet. Um die Filtermedien miteinander zu verbinden, bietet SM Klebetechnik Anlagen und Systeme für die Materialbearbeitung an.

Vliesbeschichtung mit Hotmelt im Sprühverfahren („Fiber-Auftrag“)

Bei der Beschichtung der Vliesstoffe können reaktive Klebstoffe wie PUR oder POR oder auch nicht-reaktive Klebstoffe wie PO oder PSA“s im Sprühverfahren aufgetragen werden. Der kontaktlose Klebstoffauftrag stellt einen geringen Verschleiß der Auftragsdüsen sicher, indem ein Verstopfen durch Vlies- oder sonstige Partikel verhindert wird.

Herstellung von Mehrlagenvliesen mittels Faden- oder Streifenauftrag

Kontaktlose Curtain-Coating-Auftragsdüsen ermöglichen einen präzisen Streifen- oder Fadenauftrag zur Herstellung von Mehrlagenvliesen mit hoher Durchlässigkeit (niedrigem Differenzdruck) und mit wenigen Gramm Klebstoff pro Quadratmeter.

Anlagen und Systeme für die Filterverklebung

Für die Filterverklebung bietet SM Klebetechnik Anlagen und Systeme mit genauen, volumentreuen Dosiersystemen, hoher Wiederholungsgenauigkeit und mit hohem Automatisierungsgrad an.

Filterverguss

Beim Filterverguss werden Klebstoffe oder Elastomere wie z. B. Polyurethan in eine offene Form gegossen.

Stützverklebung

Für die zuverlässige Verklebung des Filters im Rahmen oder Gehäuse bei exakter Einhaltung der Distanzen.

Rahmenverklebung

Mit breiteneinstellbaren Auftragsdüsen können Rahmen in flexiblen Breiten beleimt werden – für maximale Flexibilität.

Rahmendichtung

Die Systeme ermöglichen die Verarbeitung hochviskoser Dichtstoffe bei bis zu 200° C.

Effizienter Heißleimauftrag für Ihren Erfolg

Seit fast 30 Jahren macht sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und dem Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Klebstoffen.

Unsere Maschinen für Heißleimauftrag und -beschichtung werden insbesondere in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Klebebänder sowie in der Bau-, Holz- und Textilindustrie erfolgreich eingesetzt. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich mehr als 60 Mitarbeiter für unsere Kunden.

Unsere Grundsätze:

– Geräte wie der Kunde und der Markt sie fordern.

– Kurze Lieferzeiten durch Baukastensystem für Geräte und Köpfe.

-Die Verbesserung der Qualität ist für uns eine ständige Verpflichtung.

– Höchste Kundenzufriedenheit bestimmt unser Handeln.

Firmenkontakt

SM-Klebetechnik Vertriebs GmbH

Guido Schog

Otto-Hahn-Straße 19a

52525 Heinsberg

+49 (0) 2452/9172-0

+49 (0) 2452/9172-20

info@sm-klebetechnik.de

https://www.sm-klebetechnik.de

Pressekontakt

Atelier Steinbüchel & Partner | Werbeagentur Köln

Cord Steinbüchel

Sperberweg 2

50858 Köln

+49 (0) 221 44 23 98

info@atelier-steinbuechel.de

https://www.atelier-steinbuechel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.