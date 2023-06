Skytrax: Air Astana bereits zum elften Mal für exzellenten Kundenservice prämiert

Der Kundenservice von Air Astana genießt international hohes Renommee. Bei den diesjährigen Skytrax World Airline Awards, die diese Woche in Paris vergeben wurden, erhielt die nationale Airline Kasachstans bereits zum elften Mal die Auszeichnung als „Best Airline in Central Asia and the CIS“. Daneben wurde Air Astana zum zweiten Mal für die „Best Airline Staff Service in Central Asia and CIS“ prämiert. Die Fluglinie errang ihre erste Skytrax-Auszeichnung 2011 und konnte seitdem in jedem Jahr weitere gewinnen.

Die Skytrax World Airline Awards gelten als die Oscars der Luftverkehrsbranche. Die prestigeträchtigen Anerkennungen werden seit 1999 vergeben. Basis sind Befragungen von Fluggästen aus mehr als 100 Ländern in Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch zu über 300 Fluggesellschaften weltweit.

„Air Astana kann stolz auf diese beiden Auszeichnungen sein“, so Edward Plaisted, CEO von Skytrax, „zumal das Wettbewerbsumfeld in Zentralasien und der GUS immer kompetitiver wird.“

„Als Air Astana vor etwas über 21 Jahren gegründet wurde, haben wir von Anfang an die Messlatte für das Erreichen unserer Servicestandards sehr hochgelegt. Seitdem ist es uns stets gelungen, innovative Wege zu finden, diese Standards im Interesse unserer Fluggäste immer weiter zu verbessern. Gleichzeitig sind wir unseren Leitlinien treu geblieben, wonach die Sicherheit und der Komfort aller unserer Passagiere jederzeit im Mittelpunkt stehen“, erläuterte Peter Foster, President der Air Astana Group. „Dass es uns gelungen ist, zum nunmehr elften Mal als die beste Fluggesellschaft Zentralasiens und der GUS prämiert zu werden, ist eine großartige Leistung. Mein besonderer Dank gilt daher dem großen Vertrauen, das unsere Passagiere in uns setzen, und zugleich unseren Serviceteams in der Kabine und am Boden für ihr fantastisches Engagement.“

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 42 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) zum Einsatz kommen. Hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.

