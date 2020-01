Sky Bar wird grüne Wohlfühloase: mit Kunstrasen, EPDM-Mulch und Kreativität von Melos

Die Sky Bar des Arkona Strandhotels in Binz an der Ostsee ist ein Treffpunkt mit Kult-Charakter. Die Location wurde in Zusammenarbeit der Firmen AwForge und Melos mit hochwertigem Kunstrasen und EPDM-Mulch neu gestaltet. Das Ergebnis: ein pflegeleichter, attraktiver Outdoor-Bereich – eine grüne Wohlfühloase für Genießer.

Melos verwandelt Flächen in Erlebnislandschaften. Ob Spielplätze, Schulhöfe, Hotels oder Gastronomie: Gestaltungsideen machen den Unterschied und erstklassige Materialien sind die Basis.

Vision wird Wirklichkeit

Das Arkona Strandhotel liegt direkt an der Binzer Strandpromenade. Von der beliebten Sky Bar fällt der Blick auf die glitzernde Ostsee und die legendären Kreidefelsen. Dieser einzigartigen Umgebung sollte auch der gastronomische Außenbereich des Arkona in nichts mehr nachstehen. Vor Beginn der Arbeiten startete eine intensive Planungsphase und das Ergebnis sorgte bei der Neueröffnung für Staunen: Die Dachfläche wurde im Zuge der Umgestaltung in verschiedene Aufenthaltsbereiche gegliedert. Wer chillen möchte hat vielfältige Optionen und erlebt Kunstrasen zum Genießen. So wurden in der einladenden Wohlfühllandschaft unter anderem bequeme Strandstühle platziert. Auch Gäste mit Kindern fühlen sich hier gut aufgehoben und wenn die Hand entspannt auf den Rasen sinkt, ist der Unterschied zu Naturrasen kaum auszumachen: Der hochwertige Kunstrasen ist weich und die Halme wirken besonders natürlich – ein Hautschmeichler, der höchsten Anforderungen gerecht wird.

Kombination von Kunstrasen und EPDM-Mulch

Über den hochwertigen Kunstrasen hinaus kam für Wege und Pfade zwischen den einzelnen Aufenthaltsbereichen Melos EPDM-Mulch zum Einsatz: Der Mulch im Blend Beige/Braun gewährleistet dauerhaft ein angenehmes, weiches Laufgefühl und passt sich optisch harmonisch in die natürlich anmutende Graslandschaft ein.

Melos entwickelt und produziert farbige Gummigranulate und Systemkomponenten, z. B. für Kunstrasenplätze, Stadionlaufbahnen, Multifunktionssportfelder und Spielplätze, sowie kundenindividuelle Industrial Compounds, die unter anderem in der Kabelindustrie und im Automotive-Bereich verarbeitet werden. Vom Standort Melle in Niedersachsen aus unterstützt das über 200-köpfige Team Verarbeiter weltweit mit Know-how, Produkten, Services – und das schon seit über 80 Jahren. Weitere Informationen unter: www.melos-gmbh.com

