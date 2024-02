Skoda Octavia III Lautsprecher der Oberklasse im Test

Canton Soundsystem vs. Standard Lautsprecher vs. Skoda Lautsprecher Upgrade

Skoda mit Canton Premium Soundsystem

Der Skoda Octavia III Typ 5E, produziert von 2012 bis 2020 als Kombilimousine und Kombi, bietet seinen Fahrern ein herausragendes Klangerlebnis dank des optionalen Premium Soundsystems. Entwickelt von den renommierten Lautsprecherspezialisten von CANTON, setzt dieses Soundsystem seit 2013 Maßstäbe in puncto Soundqualität für Musik, Telefonie und Sprachsteuerung in ausgewählten ŠKODA Modellen.

Mit beeindruckenden zwölf Lautsprechern, einem Subwoofer und einem Verstärker schafft das CANTON Premium Soundsystem ein audiovisuelles Erlebnis, das dem von Home-Entertainment-Systemen in nichts nachsteht. Die Klangqualität zeichnet sich durch satten Bass, natürliche Mitten und klare Höhen aus. Dank Virtual Surround Sound und dynamischer Lautstärkeanpassung überzeugen die CANTON-Soundanlagen in verschiedenen Fahrsituationen, wodurch Fahrer und Insassen stets von einem beeindruckenden Klangerlebnis profitieren.

Die herausragende Klangqualität dieser Soundsysteme ist das Ergebnis intensiver Tests und einer modellspezifischen Konzeption. Jedes hochwertige Soundsystem wird gezielt an jedes Fahrzeugmodell und seine individuelle Ausstattung angepasst. Somit garantiert das CANTON Premium Soundsystem im Skoda Octavia III Typ 5E ein einzigartiges und maßgeschneidertes Klangerlebnis für Fahrzeuginsassen. Der Subwoofer sitzt in einem kleinen Gehäuse hinten im Kofferraum.

Skoda Octavia mit Standard Lautsprecher

Das werkseitige 8-Lautsprecher-System im Skoda Octavia III verfügt über passive „Frequenzweichen“ in den Türen, die Kondensatoren verwenden. Die Tieftöner sind einfach aus Papiermembranen gefertigt und haben kleinere Magnete. Die Lautsprecher sind an die Türen genietet, was auf eine standardmäßige werkseitige Befestigung hindeutet. Im Vergleich zu dieser werkseitigen Konfiguration bietet das Audison APK 165-System eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen und eine hochwertigere Konstruktion.

Die Audison APK 165-Lautsprecher sind mit hochwertigen Materialien wie einer Aluminium-Hochtönermembran ausgestattet, die für eine präzise Wiedergabe im Hochtonbereich sorgt. Im Gegensatz zum werkseitigen System ermöglicht das Audison-System eine individuelle Anpassung des Klangs der Hochtöner durch einen zweistufigen Pegelwähler. Dies bietet dem Benutzer die Flexibilität, den Klang an persönliche Vorlieben anzupassen.

Die Leistungsmerkmale des Audison APK 165, einschließlich des größeren Magneten mit einem Durchmesser von 85 mm und einer RMS-Leistung von 100 Watt (bzw. 300 Watt Maximalleistung), zeigen eine robustere und leistungsfähigere Konstruktion im Vergleich zu den werkseitigen Lautsprechern. Diese Merkmale tragen dazu bei, eine verbesserte Klangqualität und eine höhere Belastbarkeit zu erreichen, was besonders für Audio-Enthusiasten von Interesse ist.

Skoda Octavia Lautsprecher Upgrade

Geeignet für Skoda Octavia mit Standard Lautsprecher Bestückung.

Dieses Lautsprechersystem Skoda Octavia III Lautsprecher-Set mit 4 Hochtöner verfügt über zwei Frequenzweichen für Hoch- und Tieftöner pro Tür und erreicht eine maximale Leistung von 300 Watt. Es wird komplett mit den erforderlichen Einbaukomponenten geliefert, darunter Lautsprecherringe und Lautsprecheradapter, um eine reibungslose Integration in das Fahrzeug zu gewährleisten.

Mit einem 26mm Hochtöner und einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 93,5 dB bietet das Audison APK 165 nicht nur eine kraftvolle Klangwiedergabe, sondern auch die Flexibilität, den Klang durch einen zweistufigen Pegelwähler für die Hochtöner anzupassen. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung, selbst wenn die Lautsprecher hinter den originalen Gittern in den Türverkleidungen verbaut sind.

Insgesamt steht das Audison APK 165 für höchste Audioqualität und liefert ein beeindruckendes Klangerlebnis für anspruchsvolle Fahrzeugbesitzer, die auf der Suche nach einer hochwertigen Soundlösung für ihren Skoda Octavia 3 sind.

Der hohe Wirkungsgrad von 93,5 dB bei den Audison APK 165-Lautsprechern ist ein bedeutendes Merkmal, das auf die Effizienz und die Fähigkeit hinweist, mit vergleichsweise geringer Energieeinspeisung einen hohen Schalldruck zu erzeugen. Der Wirkungsgrad, gemessen in Dezibel (dB), gibt an, wie effektiv ein Lautsprecher elektrische Leistung in Schall umwandeln kann.

In der Praxis bedeutet ein hoher Wirkungsgrad, dass diese Lautsprecher auch bei niedrigen Leistungspegeln bereits einen beeindruckenden Klang erzeugen können. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn sie direkt an das Radio angeschlossen sind, da viele werksseitige Autoradios nicht über die gleiche Leistungsfähigkeit wie externe Verstärker verfügen. Ein hoher Wirkungsgrad ermöglicht es, auch mit geringer Leistung ein klares und kraftvolles Klangbild zu erzeugen.

Für Fahrzeugbesitzer, die ihr werksseitiges Autoradio behalten möchten, bieten Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad eine optimale Lösung, da sie auch ohne zusätzliche Verstärkung beeindruckende Klangqualität liefern können. Dies trägt zu einer verbesserten Gesamtleistung des Audiosystems im Auto bei, ohne dass umfangreiche Änderungen am bestehenden Setup erforderlich sind.

Türdämmung für den Skoda Octavia III

Die Türdämmung mit 8 Platten STP Black, bestehend aus selbstklebenden Alu-Bitumenmatten, ist eine effektive Möglichkeit, die Klangqualität im Skoda Octavia deutlich zu verbessern. Diese hochwertigen Dämmplatten wurden speziell entwickelt, um unerwünschte Vibrationen und Resonanzen in den Fahrzeugtüren zu minimieren, was zu einer beeindruckenden Reduzierung von Fahrzeuggeräuschen und einem insgesamt verbesserten Klangerlebnis führt.

Die selbstklebende Eigenschaft der Alu-Bitumenmatten macht die Installation einfach und bequem. Die Dämmung kann direkt auf die Innenverkleidung der Fahrzeugtüren aufgebracht werden, wodurch lästige Geräusche und Vibrationen reduziert werden. Dies trägt nicht nur zu einem ruhigeren Fahrumfeld bei, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Klangqualität des Audiosystems im Fahrzeug.

Der größte Vorteil der Türdämmung mit STP Black zeigt sich besonders in der Basswiedergabe. Durch die Reduzierung von unerwünschten Vibrationen in den Türen wird der Bass klarer und präziser, und es kann eine beeindruckende Steigerung von bis zu 7 dB in der Basswiedergabe erreicht werden. Diese Verbesserung trägt dazu bei, dass tiefe Frequenzen kraftvoller und detailreicher wiedergegeben werden, was das gesamte Klangerlebnis im Skoda Octavia deutlich aufwertet.

