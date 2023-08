Skoda Octavia I Soundsystem Upgrade mit 600 Watt System

Top Performance im Skoda Octavia I mit 600 Watt Endstufen Leistung und hochwertigen Lautsprechern

Der Skoda Octavia I Typ 1U ist eine weit verbreitete Großraumlimousine oder auch als Kombi am Markt. Das Soundsystem im Fahrzeug ist schon in die Jahre gekommen und benötigt ein Upgrade. Mit dem Paket Skoda Octavia I Soundsystem 600 Watt Endstufe Lautsprecher wird ein Upgrade für alle Lautsprecher in den Türen angeboten. Die Lautsprecher werden von einer 600 Watt 4 Kanal Endstufe angetrieben, die an das Radio ab Werk oder ein nachträglich installiertes Fremdradio angeschlossen wird.

Die Lautsprecher bestehen aus der Audison APK Power Serie für die Lautsprecher in den beiden vorderen Türen. Dieses 2 Wege System mit bis zu 345 Watt sorgt für eine perfekten Sound mit hochwertigen Klangeigenschaften. Optimal läuft das Skoda Octavia I Soundsystem an nachträglich installierten Fremdradios, die an der Rückseite Cinch Ausgänge haben. Es kann aber auch mit dem Skoda Octavia Radio ab Werk betrieben werden.

Um die besten Resultate aus den Skoda Octavia Lautsprecher rauszuholen, wird für den Einbau der Audison APK 165 Power 2 Wege Systeme im Frontbereich eine massive MDF-Halterung für die Tieftöner geliefert. Damit können die Tieftöner zur vollen Performance auflaufen und einen sehr guten Basspegel bieten. Die Lautsprecher Tieftöner im Skoda Octavia I sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen an die Türen genietet, im Lieferumfang unserer Halterungen sind auch passende Gewindeschrauben mit Muttern dabei um die neuen Halterungen zu installieren.

Das Audison APK 165 Power verfügt über einen starken Tieftöner mit 26 mm Hochtönern und zwei getrennten Frequenzweichen für Hoch- und Tieftöner. Die Frequenzweiche für die Hochtöner besitzt einen Pegel-Wähler von 0-3DB. Im Heckbereich in den hinteren Türen werden die Audison APX 165 Koaxiallautsprecher verbaut mit integrierten Hochtönern, die bestehenden externen Hochtöner in den hinteren Türen können weiter betrieben werden. Durch den hohen Wirkungsgrad werden auch die hinteren Fahrgäste und das gesamte Klangbild im Fahrzeug verbessert.

Befeuert werden die Lautsprecher von der digitalen Endstufe Hertz DPower4 die eine sehr kompakte Einbaugröße in der Form eines A4 Blattes mit 5 Zentimeter Stärke aufweist und somit platzsparend im Fahrzeug verbaut wird. Ein komplettes Stromkabelset für die Installation der Endstufe und Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Für die Demontage der Türverkleidungen enthält das Paket auch einen Satz Kunststoffhebel, die optimal für das Entfernen von Türverkleidungen geeignet sind. Damit lassen sich auch die Tür Klipse an der Rückseite der Türverkleidung lockern, ohne abzubrechen. Die Türe wird mit den im Lieferumfang enthaltenen selbstklebenden Alu-Bitumenmatten gedämmt, um die Bass Performance für die neuen Skoda Auto-lautsprecher zu verbessern.

Auto-lautsprecher ist ein österreichischer Onlineshop für Soundsystem Upgrades in Fahrzeugen. Hier finden sie für den Skoda Octavia I und andere Octavia Modelle eine große Palette an passenden Lautsprechern für das Fahrzeug.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

