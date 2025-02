Deine Skischule seit über 30 Jahren für jedes Alter

Willkommen in der Skischule Kaprun, deinem Tor zu unvergesslichen Winterabenteuern! Eingebettet in die atemberaubende Bergwelt des Kitzsteinhorns, bieten wir dir maßgeschneiderte Kurse und erstklassigen Service für jedes Alter und Können.

Informiere Dich über unsere Skischule in Kaprun

Unsere Angebote für dich:

Skikurse

Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, unsere professionellen Skilehrer begleiten dich mit individuell abgestimmten Kursen. In kleinen Gruppen von maximal fünf Teilnehmern garantieren wir dir schnelle Lernerfolge und persönlichen Fortschritt.

Snowboardkurse

Erlebe die Faszination des Snowboardens! Unsere erfahrenen Trainer zeigen dir die besten Techniken und Tricks, damit du sicher und mit Spaß die Pisten eroberst.

Privatunterricht

Für ein intensives und individuelles Training stehen dir unsere Privatstunden zur Verfügung. Ob allein, mit Familie oder Freunden – wir passen uns deinen Wünschen an und bringen dich auf das nächste Level.

Kinderbetreuung im BOBO’s Kinderclub

Unsere liebevollen Betreuer kümmern sich um deine Kleinsten (0-3 Jahre) im Baby-Club, während die älteren Kinder im Kids-Club spielerisch das Skifahren erlernen. Mit BOBO, dem Pinguin, wird der Skikurs zum Abenteuer!

Skiverleih

In unserem Skidome findest du topaktuelles Equipment für Ski und Snowboard. Buche online und sichere dir bis zu 10% Rabatt auf unsere Verleihprodukte.

Deine Vorteile bei uns

Alles aus einer Hand: Von Kursen über Ausrüstung bis hin zu Skipässen – bei uns bekommst du alles unter einem Dach.

Online-Buchung: Nutze unsere Online-Buchung und profitiere von attraktiven Rabatten auf Kurse und Verleih.

Top-Standorte: Unsere Skischule befindet sich direkt in Kaprun sowie am Kitzsteinhorn – ideal für deinen Einstieg ins Skivergnügen.

Bereit für dein persönliches Winterabenteuer? Besuche uns auf www.ski-kaprun.com und buche noch heute deinen Kurs. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir die Pisten zu erobern!

Skikurse Kids & Teens

Mit unserem BOBO lernen Kids und Teens zwischen 4 und 15 Jahren das Skifahren mit vollem Schwung und viel Begeisterung.

Familien-Skilehrer

Familienglück im Schnee: Beim Ski Dome bekommst Du einen Skilehrer, der sich ganz allein um Deine Familie kümmert!

All in One: Kurs + Verleih

Skikurs und der komplette Skiverleih: In diesem Paket ist alles für Deinen Skiurlaub drin – und das zum absoluten Sparpreis!

Skiverleih

Ob ATOMIC, Kästle oder Völkl: Hier bekommst Du erstklassiges Marken-Equipment – und das sogar mit vollen 10 % Frühbucher-Rabatt.

