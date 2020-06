SKILLs Personalberatung als TOP CONSULTANT 2020 ausgezeichnet

SKILLs überzeugt beim Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT mit Beratungs- und Recruiting-Kompetenz / Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert als Mentor des Wettbewerbs.

Als eine der wenigen Personalberatungen hat die bundesweit tätige SKILLs HR Experts GmbH beim Wettbewerb TOP CONSULTANT 2020 mit ihrer Qualität bei der Beratung ihrer Kunden und der Vermittlung von Fach- und Führungskräften überzeugt. Der zum elften Mal ausgetragene Beraterwettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident a.D. Christian Wulff basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung durch die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) unter der Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink (Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg). Ausgezeichnet werden Beratungsfirmen aus den unterschiedlichsten Beratungsfeldern mit guten und sehr guten Bewertungen ihrer Kunden. SKILLs wurde am 19. Juni 2020 als Personalberatung mit dem Siegel als TOP CONSULTANT 2020 ausgezeichnet.

Arbeitswelten 4.0 als Leidenschaft

Unternehmen und Gesellschaft wandeln sich rasant, und damit auch die Ansprüche der Arbeitgeber und die Präferenzen der Mitarbeiter. Diesen neuen Arbeitswelten 4.0 ist das bundesweit tätige Personalberater-Netzwerk SKILLs HR Experts GmbH auf der Spur. Das Arbeitsleben ist dank Industrie 4.0, agiler Arbeitsmethoden und interdisziplinärer Teams kaum wiederzuerkennen. Auch das Selbstverständnis vor allem der jüngeren Generation ist ein anderes. In den Augen einer neuen Generation sind die Work-Life-Integration bzw. der Work-Life-Blend und die Möglichkeit zu möglichst selbstbestimmtem Arbeiten für einen attraktiven Arbeitgeber unerlässlich. “Mittels unserer Beratung, Recruting 4.0, RPO, sowie speziell entwickelten Trainings und Coaching-Maßnahmen verbessern wir die Candidate bzw. Employee Experience und damit die Erfolgsquote High Potentials für sich zu gewinnen und langfristig zu halten”, beschreiben die beiden Geschäftsführer Mikel Stahl und Ralf Roth den gemeinsamen Ansatz aller Berater im Netzwerk.

Recruiting, Coaching, Training

Mit einem sicheren Gespür sorgen die Personalexperten für ein optimales Matching. Wo nötig schlagen sie den Unternehmen neue Sichtweisen und Veränderungen innerhalb von Teams vor, um eine Position für Kandidaten attraktiver zu machen. Sie denken nachhaltig und sind nicht nur beim Recruiting sondern auch bei der langfristigen Mitarbeiterbindung erfolgreich – denn erfahrene Mitarbeiter zu halten ist immer noch das effektivste Recruiting.

“Die Auszeichnung als TOP CONSULTANT 2020 bedeutet uns sehr viel, da diese eine sehr schöne Bestätigung für unsere tägliche Arbeit durch unsere Kunden ist. Gleichzeitig ist die Auszeichnung natürlich Ansporn uns auch künftig mit den neuen bzw. sich verändernden Arbeitswelten intensiv auseinanderzusetzen um durch unsere Beratung unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen”, so die beiden Geschäftsführer von SKILLs.

www.skills-experts.de

Die von Mikel Stahl und Ralf Roth gegründete SKILLs HR Experts GmbH mit Standorten in Hamburg, München, Köln und Nürnberg, ist ein Zusammenschluss fachlich spezialisierter Personalberater, die eine gemeinsame Philosophie vereint.

Die Personalberater/Personalvermittler haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Zeitalter der Industrie 4.0 Kandidatinnen und Kandidaten, die über zukunftsweisende SKILLs verfügen, mit den passenden Unternehmen durch Recruiting 4.0 zusammenzubringen.

Mitarbeiter/-innen werden dabei auch unter besonderer Berücksichtigung ihrer persönlichen Präferenzen auswählt so dass sie sich in der neuen Funktion wohl fühlen und gefordert, aber nicht überfordert werden.

Nur so lassen sich nach Meinung der Berater von SKILLs Stellen nachhaltig besetzen, die Motivation fördern und erhalten, sowie dadurch die Fluktuationsgefahr reduzieren. Dies hilft Unternehmen, die digitale Transformation erfolgreich zu realisieren.

Schwerpunkte der SKILLs HR Experts GmbH (Funktionen):

Marketing / Vertrieb / Business Intelligence / Finance / Human Ressources / Executives

Branchen-Schwerpunkte der SKILLs HR Experts GmbH:

FMCG / Retail / Business Intelligence / Travel & Mobility / Financial Services / Market Research / Manufacturing / IT / Telcom / CE / Real Estate / Media / Digital / E-Commerce / Online / Mobile

Wer mehr über die Personalberatung SKILLs HR Experts GmbH und die Arbeit der angeschlossenen Personalberater erfahren möchte, findet zusätzliche Informationen und aktuelle Stellenangebote im Internet unter: www.skills-experts.de

Ralf Roth

Managing Partner / SKILLs HR Business Expert

SKILLs HR Experts GmbH – Büro München

Alte Hopfenpost, Hopfenstraße 8

80335 München

+49 (0)89 435 496 87

roth@skills-experts.de

www.skills-experts.de

