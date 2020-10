Skibrillen 2020: Hightech-Ausstattung liegt voll im Trend

Aktuelle Entwicklungen bei Brillen für den Wintersport gehen eindeutig in Richtung Unfallvermeidung

13.10.2020, Leipzig. Der Winter klopft an die Tür. Die Vorfreude auf die Wintersport-Saison steigt. Das ist die Zeit für ein neues Wintersport-Outfit. Dem wichtigsten Trendteil für den weißen Sport sollte besondere Aufmerksamkeit zukommen, der Skibrille. Die Augen sind im Winterurlaub besonderen Anforderungen ausgesetzt. Sonne und grellweißer Schnee blenden stark, was die Augen schädigen und Skiunfälle verursachen kann. Ein Grund mehr, den Augen einen speziellen Schutz zu bieten durch Markenbrillen.

Wintersportler wählen Markenbrillen

Wintersport-Liebhaber erkennen immer mehr den Wert, den eine Skibrille, Snowboardbrille oder Sportbrille von hoher Qualität für ihre Augengesundheit hat. Daher Daher setzen Verbraucher verstärkt auf Snowboard und Skbrillen von namhaften Marken. Die neuen Brillentrends fallen auf durch hoch entwickelte Schutzfunktionen, eine tolle Optik und viele nutzbringende Hightech-Attribute. Die aktuellen Markenbrillen schützen vor Wind, Sonne und Verletzungen und perfektionieren das modische Winter-Outfit.

Moderne Technologie und modische Optik

Trend- und markenbewusste Wintersportler kaufen ihre Skibrille, Snowboardbrille oder Sportbrille mit modernen Hightech-Funktionen. Rundum-Schutz für die Augenpartie wird in diesem Winter besonders großgeschrieben. Aktuelle Entwicklungen bei Brillen für den Wintersport gehen eindeutig in Richtung Unfallvermeidung. So setzen immer mehr Anbieter bei ihren Skibrillen Goggles-Technologie mit sehr großem Blickfeld für einen besseren Weitblick ein. Besonders Snowboardfahrer profitieren beim Herabrasen auf den Pisten davon. Wer sein Umfeld im Blick hat, kann Unfälle verhindern.

Spiegeltrend und Farbe

Der neue Lifestyle-Trend für die Sportbrille, Snowboardbrille und Skibrille geht zur starken Verspiegelung als Blendschutz und steht für farbige Gläser. Die Farben der Sportbrillen-Gläser haben neben dem modischen Effekt auch eine Schutzfunktion. Als Beispiel angeführt sei die Farbe Orange. Diese hebt bei schlechtem Wetter Kontraste hervor, während Graufilter eine bessere Sicht bei sehr hellem Licht ermöglichen. Die Farbpalette bei Wintersport-Brillengläsern ist groß.

Welche Trends und Technologien begleiten Skibrille oder Snowboardbrille in die nächste Wintersaison?

Die Branche setzt auf Unzerbrechlichkeit der Sportbrille zur Sicherheit des Wintersportlers und zur Vermeidung teurer Reparaturen. Brillen mit Kontrast-ausgleichenden Gläsern, neuen Tönungen der Scheiben und vor allem elektronischen Komponenten haben ihre Weichen in die Zukunft längst gestellt. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Einfluss auf die folgenden Wintersport-Jahre wird Schnellwechselgläsern zugeschrieben.

Verbraucher schätzen die Kombination aus innovativer Technologie mit hohem Schutzcharakter und modischen Bestandteilen bei ihrer Sportbrille. Mit der Investition in eine hochwertige Markenbrille investieren Wintersportler in ihre Sicherheit.

Skibrillen24.de ist das digitale Verbrauchermagazin für Skibrillen, Snowboardbrillen und Sportbrillen.

