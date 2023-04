Skandal im Sperrbezirk? – Skandal um den „AusWandel“

„AusWandel“ Kongress abgebrochen, weil falsches Wort ausgesprochen

Unter dem Titel „Der AusWandel“ Kongress startete am Ostermontag ein Online-Kongress der etwas anderen Art. Das Wortspiel bedeutet „Wandel“ und „Auswandern“, weil es bei diesem 10 Tages-Event um mehr als nur auswandern geht.

„Obwohl – bis auf wenige Ausnahmen – alle Sprecher:innen selbst seit Jahren mit dem Wohnmobil als digitale Nomaden unterwegs oder ausgewandert sind, liegt der Fokus in den aufgezeichneten Interviews auf Persönlichkeits- und Erwachsenenbildung mit Themen wie „Mindset“, „FREIheit erLEBEN“, „Arbeiten wo, wann & was Du willst“, „Kinder in FREIheit“, „Gesundheit“, „Bewusst:Sein & Spiritualität“.“ so der Veranstalter des Online-Kongresses, Alexander der GesundCoach.

Tausende Menschen im Sperrbezirk

Tausende hatten sich ihren kostenfreien Platz gesichert, um von mehr als 30 Expert:innen spannende, informative und hilfreiche Interviews zu sehen.

„Doch mit dem Sehen war dann am Dienstag, 11.04.2023 Nachmittags um ca. 15:45 Uhr – plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung – Schluß, weil der von mir bezahlte Video-Hoster meinen kompletten Account mit mehr als 800 Videos gesperrt hat. Dies ist ein Skandal und ich musste sofort an „Skandal im Sperrbezirk“ denken. Es geht ja um noch viel mehr als den Kongress, weil auch alle Käufer meiner anderen 10 Online-Kongress und weiterer Angebote, betroffen sind.“ so der Kongress-Veranstalter weiter.

Als Grund für diese Sperrung hatte der Veranstalter eine eMail des bezahlten Video-Hosters mit folgendem Hinweis erhalten:

„Reason: We do not permit accounts that upload content which conveys false or misleading claims about (1) vaccination safety, or (2) health-related information that has a serious potential to cause public harm.“

Aus dem betreffenden Video

Die seit mehr als 30 Jahren in Schweden lebende Bewegungstherapeutin, die auch mit Reflextherapie, Bioresonanztherapie & Mindfullness arbeitet und als Referentin an 2 freien Hochschulen tätig ist, hat in dem betreffenden Video über die Behandlung eines 6-jährigen Jungen gesprochen, der teilnahmslos und desinteressiert war und die Diagnose Autismus erhalten hatte. Im Gespräch wurde folgendes gesagt:

„Er kam dann zu mir in die Bewegungstherapie. Wir haben dann erst mal langsam angefangen, mit Bewegung, Nervensystem und Gehirn zu vernetzen. […] Er hat dann eine richtig grundlegende Entgiftung gemacht und hat dann nach der Zeit das Nervensystem & das Gehirn wieder aufgebaut, durch Bewegungen, die er gar nicht richtig ausführen konnte, als kleines Kind. Also wodurch dann auf natürliche Weise die Vernetzung stattfindet, so dass alle Gehirnteile, die verschiedenen Ebenen im Gehirn, […] bis zur Großhirnrinde sich wirklich miteinander vernetzen können. Die Teile sich miteinander vernetzen können, rechte und linke Gehirnhälfte, und vor allem mit dem Körper zusammen. Das hat dann bei diesem Jungen stattgefunden, dann haben wir weitergearbeitet mit auch „Impfausleitung“, da war auch ein „Impfschaden“ mit dabei und dann hat er weitergearbeitet mit der Bewegungstherapie, die auf die aufrechte Gestalt baut, dass heißt, es waren dann mehr avancierte Bewegungen als die zuerst gemachten, um die Vernetzung richtig hinzubekommen. Und heute ist es so, dass er in einer gewöhnlichen Klasse ist, dass er lernen kann, sogar gerne mit auf Ausflüge geht und gerne mit den anderen Kindern zusammen ist.“

Meinungsfreiheit unerwünscht

„Ich verstehe die Welt nicht mehr. Weil in einem Gespräch – und nur am Rande – von diesem schlimmen Unwort mit „I“ gesprochen wird, schlägt hier sofort die Zensur zu!? Das hat ja nicht mal was mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist doch schon „Sprechverbot“. Die Hauptbotschaft ist doch in diesem Gespräch, dass durch Bewegung, Entgiftung und weitere entsprechende Maßnahmen, ein Kind endlich ein Kinderleben leben kann. UND das ist doch unter anderem Thema dieses Kongresses. „Freiheit erleben“ und „Kinder in Freiheit“.“ ergänzt Alexander der GesundCoach.

„Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit“

„Albert Einstein hat es mit diesem Zitat bereits gesagt und die Chinesen haben ein Schriftzeichen für Krise und Chance. Deswegen nutze ich diese Herausforderung zum Wachstum, wie ich es auch an Coachees vermittle. Ich werde den Online-Kongress zum kommenden Neumond am Donnerstag, 20.04.2023 einfach auf meinem neuen TV-Streaming-Sender präsentieren. Damit wird dies der 1. Online-Kongress, der via App auch auf dem Smart-TV geschaut werden kann. Die betreffende Sequenz von 2,2 Sekunden habe ich bereits im Video zensiert, weil man sich ja heute nicht mehr sicher sein kann.“ fügt der Veranstalter hinzu.

Alle, die sich für ihre persönliche Weiterbildung und zusätzlich spannende, hilfreiche und informative Gespräche zum Auswandern, von selbst erfolgreich ausgewanderten Menschen, interessieren, können sich auf der Webseite weiterhin kostenfrei anmelden und erhalten alle weiteren Informationen zum Ablauf per Newsletter.

Xund-Galax.ie LLC beschäftigt sich mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, Bewusst:Sein, Spiritualität, Selbst-Heilung und hilft Menschen dabei, sich selbst zu helfen und bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

