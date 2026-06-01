Sinnvolle Berufung mit Zukunft:

Büchmann Seminare lädt am 9. Juni zum Online-Infoabend über das Berufsbild und die 120-std. Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz ein

DIE SITUATION

Die demografische Entwicklung zeigt es deutlich: Immer mehr ältere Menschen wünschen sich, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bedarf es qualifizierter Unterstützung abseits der reinen Pflege.

ONLINE-INFOABEND ZUR SENIOREN-ASSISTENZ

Die Büchmann/Seminare KG, staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, lädt alle Interessierten, die sich beruflich neu orientieren oder eine sinnstiftende Tätigkeit suchen, zu monatlich wiederkehrenden Infoabenden ein. Der nächste Infoabend ist am Dienstag, 9. Juni von 18:30 bis 20:00 Uhr und wird von der Berliner Senioren-Assistentin und Seminarleiterin Anja Mikulla moderiert. Alle Details und ein Anmeldebutton finden sich unter Infoabenddetails und Anmeldung

Im Zentrum des Infoabends stehen die Vorstellung der 120-stündigen Zertifikatsqualifizierung und das Berufsbild Senioren-Assistenz. Das Besondere an dieser Ausbildung ist das sogenannte „Plöner Modell“, das 2006 von Ute Büchmann entwickelt wurde. Das Weiterbildungsunternehmen war der erste Anbieter in Deutschland, der lebenserfahrende Menschen für die professionelle Seniorenbetreuung ausbildet. Als Pionier am Markt zeichnet sich das Gesamtkonzept des Familienunternehmens durch eine Kombination aus drei Säulen aus:

1.FUNDIERTE FACHPRAXIS UND SELBSTSTÄNDIGKEITSTRAINING

Neben psychologischem, medizinischem und rechtlichem Know-how beinhaltet die Ausbildung ein maßgeschneidertes Gründer- und Praxistraining. Teilnehmende lernen direkt, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren und Kunden gewinnen. Ein Praktikum ist für die Zertifizierung nicht erforderlich.

2. KOSTENFREIES VERMITTLUNGSPORTAL

Absolventen erhalten eine eigene Profilseite auf dem zentralen Vermittlungsportal, über das sie von Senioren und Angehörigen direkt gefunden und gebucht werden können.

3. LEBENDIGES NETZWERK

Die Ausbildung bietet eine lebenslange Einbindung in das bundesweite Kollegen-Netzwerk, so dass Senioren-Assistenten, die sich selbstständig machen, nicht als Einzelkämpfer agieren müssen. Außerdem bietet die Gründerin Ute Büchmann eine persönliche Nachbetreuung und Beratung.

„Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern begleiten unsere Absolventen aktiv in eine krisensichere Existenz nah am Menschen“, erklärt Ute Büchmann. Der Informationsabend bietet die ideale Gelegenheit, eine Seminarleiterin und erfolgreich tätige Senioren-Assistentin kennenzulernen, mehr über die Ausbildung und den Arbeitsbereich von Senioren-Assistenten zu erfahren und individuelle Fragen zu klären.

Büchmann Seminare KG bildet seit rund 20 Jahren lebenserfahrene Menschen für die professionelle Senioren-Assistenz aus. Das Unternehmen hat in den letzten 20 Jahren das größte Netzwerk professioneller Seniorenbetreuer:innen in Deutschland aufgebaut.

Seminare werden in Präsenz in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg angeboten.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

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