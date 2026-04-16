Single Sign-On ist kein Selbstläufer: Warum Unternehmen ihre Identity Security neu denken müssen

Der Trend zu Single Sign-On (SSO) ist ungebrochen: Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern einen komfortablen Zugang zu immer mehr Cloud- und Unternehmensanwendungen ermöglichen. Doch mit dieser Verbreitung steigt auch das Risiko. Werden zentrale Zugänge kompromittiert, können Cyberkriminelle im schlimmsten Fall Zugriff auf sämtliche angebundenen Systeme erhalten.

Kommentar von Thomas Sonne, Channel Sales Director, Outpost24

Die Praxis zeigt, dass viele Unternehmen SSO zwar implementieren, die dahinterliegende Identity Security jedoch nicht konsequent absichern. Dabei entscheidet gerade hier die Sicherheitsarchitektur über die gesamte IT-Landschaft. Der Identity Provider (IdP) fungiert faktisch als „Root-System“ für digitale Identitäten; entsprechend streng sollten Administration, Zugriffskontrollen und Monitoring gestaltet sein.

Administratorrechte konsequent trennen

Besonders problematisch ist der Umgang mit Administratorrechten. Werden diese mit normalen Benutzerkonten kombiniert, steigt das Risiko für Phishing- oder Malware-Angriffe erheblich. Best Practice ist daher die klare Trennung von Alltags- und Administrationsidentitäten sowie der Einsatz Phishing-resistenter Multi-Faktor-Authentifizierung, etwa mit Hardware Security Keys.

Kryptografische Schlüssel schützen

Ebenso kritisch ist der Schutz der kryptografischen Grundlagen eines SSO-Systems. Signaturschlüssel, OAuth Secrets oder API-Zugangsdaten dürfen weder unverschlüsselt gespeichert noch langfristig statisch verwendet werden. Aus diesem Grund sollten Unternehmen auf Hardware-Security-Module und sichere Secrets Vaults setzen, um das Risiko kompromittierter Zugangsdaten zu reduzieren.

Berechtigungen nach dem Least-Privilege-Prinzip vergeben

Ein weiterer Hebel liegt in der konsequenten Umsetzung des Least-Privilege-Prinzips. Dieses Sicherheitsprinzip besagt, dass Benutzer, Anwendungen und Systeme grundsätzlich nur die Berechtigungen erhalten sollten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt benötigen. Ziel ist es, die potenzielle Angriffsfläche möglichst klein zu halten. Allerdings ist das in der Praxis oftmals nicht der Fall. Viele Anwendungen und Benutzer erhalten mehr Berechtigungen als tatsächlich nötig; häufig aus Gründen der Bequemlichkeit. Werden diese erweiterten Rechte missbraucht, vergrößert sich der potenzielle Schaden erheblich.

Angriffe frühzeitig erkennen

Prävention allein reicht nicht. Moderne Identity Security erfordert auch eine schnelle Erkennung von Angriffen. Dazu gehören eine lückenlose Protokollierung von IdP-Änderungen, die Integration der Logs in ein SIEM sowie die Analyse von Anomalien bei Token-Ausstellungen oder Zugriffsverhalten.

Single Sign-On vereinfacht die digitale Zusammenarbeit. Gleichzeitig macht es Identitäten zum zentralen Angriffspunkt. Unternehmen sollten SSO daher nicht nur als Komfortfunktion verstehen, sondern als sicherheitskritische Infrastruktur.

Über Specops Software GmbH

Specops ist ein Unternehmen von Outpost24, einem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, das sich auf Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) spezialisiert hat.

Das Unternehmen bietet Lösungen für Passwortsicherheit und Authentifizierung, die Unternehmen vor identitätsbasierten Angriffen schützen. Im Jahr 2025 hat Outpost24 Infinipoint übernommen, einen Spezialisten für Zero-Trust-Sicherheit, und damit seine Kompetenzen in den Bereichen Geräteidentität, Posture Validation und sicherer Mitarbeiterzugriff erweitert.

Das umfassende Portfolio schützt Geschäftsdaten, indem es schwache Passwörter blockiert und eine sichere Benutzer- und Geräteauthentifizierung durchsetzt. Die Lösungen sind nativ in Active Directory und Entra ID integriert und sorgen dafür, dass sensible Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben, egal ob vor Ort oder in der Cloud.

Durch die Kombination von robustem Identitätsmanagement mit Zero-Trust-Zugriffskontrolle sichert Specops Mitarbeiter auf Windows-, macOS-, Linux- und mobilen Plattformen.

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Über Outpost24

Outpost24 ist ein globaler Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der sich auf Exposure Management und Identity & Access Management spezialisiert hat. Das Unternehmen hilft Tausenden von Organisationen weltweit, Cyber-Risiken proaktiv zu identifizieren, zu verwalten und über ihre gesamte digitale und menschliche Angriffsfläche hinweg zu reduzieren. Dies wird durch die kombinierte Expertise von Outpost24, der Attack Surface Management Division, die sich auf ganzheitliches Exposure Management konzentriert, und Specops, dem Anbieter von Identity and Access Management, der auf erstklassige Identity- und Passwortsicherheitslösungen spezialisiert ist, erreicht. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden. Das Unternehmen ist global tätig und verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, darunter in den USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Spanien und Israel.

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