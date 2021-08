Single Precision FLP 2200 – die neue Optikpoliermaschine

FLP Microfinishing stellt neue Maschine vor

Präzisionstechnologie für Planlinsen: Die neue Single Precision FLP 2200, eine Einscheiben-, Planpoliermaschine, ermöglicht es, Bauteile von 1 Meter Länge oder maximal 1 Meter Durchmesser mit einer Genauigkeit von bis zu Lambda 1/10 zu bearbeiten. Maschinenkonzepte für Spezialpoliermaschinen, insbesondere im Bereich der Planoptik, sind eine Spezialität der FLP Microfinishing. Das Unternehmen aus der Region Leipzig/Halle zählt zu den bedeutenden mittelständischen Herstellern von Feinschleif-, Läpp- und Poliermaschinen in Europa. “Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu einem Systemanbieter für komplexe Oberflächenfeinstbearbeitung entwickelt,” sagt Dipl.-Ing. (FH) Thomas Rehfeldt, geschäftsführende Alleingesellschafter der FLP Microfinishing.

Hochpräzisionsoptik – Planlinsen für Lithografie

FLP Anlagen basieren auf eigenen Konstruktionen und Entwicklungen und sind individuell auf Kundenprozesse zugeschnitten. Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung. Die Besonderheit der neuen Single Precision FLP 2200, welche für die Präzisionsbearbeitung von Planlinsen für die Lithografie zur Herstellung von Wafern entwickelt wurde, ist das präzise Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten, das im Ergebnis höchste Ebenheiten bei geringsten Rauigkeiten ermöglicht. Der Kunde hatte als Ziel formuliert: Bauteile von 1 Meter Länge oder maximal 1 Meter Durchmesser sollen mit einer Genauigkeit von bis zu Lambda 1/10 bearbeitet werden.

Die Besonderheiten der Single Precision FLP 2200 auf einen Blick

1.Oszillierender Planmaster

2.Oszillierende Arbeitsstationen (3)

3.Schutzeinhausung aus transparentem Sicherheitsglas

4.Granitkonstruktion

5.Modifizierte Steuerung.

Erhöhte Sicherheit

Die Single Precision FLP 2200 hat einen Werkzeugdurchmesser von 2,20 Metern und basiert auf einer hochdämpfenden Granitkonstruktion. Leistungsstärke, Stabilität und Laufruhe bei hoher Produktivität und Bedienerfreundlichkeit sind hier gekoppelt mit moderner Steuerungs-, Antriebs-, Mess- und Automatisierungstechnik. Strenge Eigenvorgaben gewährleisten die Einhaltung aktueller Normen und Richtlinien. FLP Microfinishing versteht sich als Vorreiter bei der Einhaltung strenger CE-begleitender Vorgaben.

Ergonomie und bewegungsoptimierte Abläufe sind ebenso wichtig für die hohe Qualität der Bearbeitung wie die hohe Steifigkeit und vollständig FEM optimierte Maschinenkonzepte. So wurde die Schutzeinhausung aus transparentem Sicherheitsglas gefertigt und kommt ohne Türen aus. Die Schutzeinhausung fährt bei Bedarf hoch.

Über FLP Microfinishing

Die FLP Microfinishing GmbH mit Sitz in Zörbig bei Halle/Saale bietet als einzige Anbieter in Deutschland die gesamte Produktpalette für das industrielle Feinschleifen, Läppen und Polieren von planen Oberflächen aus einer Hand an. Neben dem Maschinenbau hat sich das Unternehmen auf den Dienstleistungssektor Lohnbearbeitung von Hochpräzisionsoberflächen und den Großhandel mit Verbrauchsmaterialien spezialisiert. Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung.

