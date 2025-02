Sind Schauspieler die besseren Politiker?

Diese Frage könnte einem beschleichen, wenn man an aktuelle und verflossene, berühmte Politiker denkt. Oder schlichtweg sich manchmal die Frage stellt: ist das ihr Ernst, was sie da erzählen oder spielen sie nur eine Rolle?.

Aber es geht hier nicht ums Vorspielen und Vormachen irgendwelcher geschwurbelten Kommunikationsfloskeln. Sondern um den beruflichen Hintergrund, mit denen Schauspieler eine Politikerkarriere einschlagen. Allen voran aus aktueller Sicht Wolodymyr Selenskyj . Er war einst Schauspieler und Comedian, zählt heute zu den bekanntesten Politikern der Welt. Er steht in einer Reihe mit Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger und Clint Eastwood – Schauspielern, die erfolgreiche politische Karrieren eingeschlagen haben. Doch was macht sie so erfolgreich? Liegt es an ihrer Bühnenpräsenz, ihrer Fähigkeit mit zwischenmenschlichen Reden und Vorträgen zu begeistern? Der Kunst, glaubwürdige Kommunikation mit Theater-Techniken zu erzeugen oder an ihrer Erfahrung im Theater der großen Politik?

Prominenz und Überzeugungskraft

Ronald Reagan sagte einst: „Ich musste schon Präsident werden, um eine bedeutende Rolle zu spielen.“ Schwarzenegger, einst Mister Olympia und Action-Star, wurde kalifornischer Gouverneur. Clint Eastwood amtierte als Bürgermeister. Auch in Europa gibt es Beispiele: Der italienische Komiker Beppe Grillo gründete die Bewegung „Movimento 5 Stelle“ und mobilisierte Millionen Wählerstimmen mit seinen charismatischen Auftritten, emotionalen Reden und akzentuierten Vorträgen. Diese Persönlichkeiten beherrschten nicht nur den öffentlichen Auftritt, sondern auch die Kunst, Menschen mit starken Botschaften zu erreichen – sei es in einer politischen Debatte oder einem mitreißenden Vortrag. Einer der das weiß ist der Schweizer Vortragsredner und Comedian Stefan Häseli, der sich als Kommunikationsexperte seit bald zwei Jahrzehnten mit der Thematik und ihrer Entwicklung befasst. In seinem mitreißenden und humorvollen Vortrag das Theater um die glaubwürdige Kommunikation spricht er über die Glaubwürdigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation und der viel gelobten aber auch matchentscheidenden Authentizität.

Sind sie die besseren Politiker?

Ja! Schauspieler sind Meister der Kommunikation und können sich in zwischenmenschliche Dynamiken hineinversetzen. Sie wissen, wie man eine Botschaft so inszeniert, dass sie das Publikum erreicht. Besonders in Wahlkämpfen und politischen Krisen kann dieses Talent entscheidend sein.

Nein! Politik ist mehr als eine Bühne. Verantwortung übernehmen bedeutet nicht nur, überzeugend zu sprechen, sondern echte Lösungen zu liefern. Inszenierung darf nicht wichtiger sein als Inhalte. Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch gutes Schauspiel, sondern durch konsequentes und nachhaltiges Handeln

Vielleicht spielt es keine Rolle? Entscheidend ist nicht, ob jemand aus dem Theater oder der Wirtschaft kommt, sondern ob er oder sie der Aufgabe gewachsen ist. Die Schweizer Regierung zeigt, dass Vielfalt oft der Schlüssel zum Erfolg ist.

Rolle ja – aber glaubwürdig

Der wissenschaftliche Hintergrund liefert Stefan Häselis Buch Glaubwürdig: Von Schauspielern fürs Leben lernen beschrieben. Denn zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Glaubwürdigkeit das höchste Gut eines Politikers ist – ob sie Schauspieler sind oder nicht. Wer glaubt, Politik sei nur ein Theaterstück, wird langfristig scheitern. Dennoch kann eine gut durchdachte politische Inszenierung helfen, komplexe Themen verständlich zu machen. Shakespeare hätte wohl dennoch geantwortet: „Die ganze Welt ist eine Bühne!“

Vortragsredner

Kontakt

Atelier Coaching & Training AG

Stefan Häseli

Ringstrasse 16a

9200 Gossau

+41 79 456 98 22



http://www.stefan-haeseli.com

Bildquelle: Adobe Stock 1235555925