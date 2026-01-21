Sina Weisbrod neu im Vorstands-Beirat des BBM

Vorstands-Beirat mit 15 Branchenexpertinnen und -experten / Ausbau der fachlichen Expertise

Mannheim, Januar 2026. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) verstärkt seinen Vorstands-Beirat: Sina Weisbrod, Flottenmanagerin bei DATEV, wurde neu in das Gremium berufen. „Wir freuen uns sehr, Sina Weisbrod im Vorstands-Beirat begrüßen zu dürfen. Ihre Expertise und ihr Engagement sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Arbeit“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

Der BBM-Vorstands-Beirat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsunternehmen zusammen. Er unterstützt den Vorstand beratend bei strategischen Fragen, greift aktuelle Entwicklungen aus der Praxis auf und bringt zusätzliche fachliche Perspektiven aus Unternehmen und Organisationen ein.

Frau Weisbrod ist „Zertifizierte Fuhrparkmanagerin (Dekra)“ und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich der betrieblichen Mobilität. Das Zertifikat steht für hohe Qualitätsstandards sowie praxisnahe Fachkompetenz im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement und wird vom BBM gemeinsam mit der DEKRA Akademie vergeben. Bei der DATEV eG verantwortet Sina Weisbrod einen Fuhrpark mit 800 Fahrzeugen. DATEV ist einer der führenden IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg steht für sichere digitale Lösungen und eine starke genossenschaftliche Wertebasis.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

