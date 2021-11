SIMWERT – 2022 im Focus- Wachstumschampions Ranking der 500 schnellst-wachsenden Unternehmen in Deutschland

WACHSTUM ZUM DRITTEN MAL IN FOLGE GEWÜRDIGT: SIMWERT GMBH WACHSTUMSCHAMPION 2022

Berlin, den 04.11.2021

Das Berliner Telekommunikationsunternehmen SIMWERT GmbH hat zum dritten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung als Wachstumschampion erhalten. Es ist das sechste jährliche Ranking, welches das Umsatzwachstum deutscher Unternehmen auswertet und vom Magazin FOCUS BUSINESS und Statista, einer der weltweit führenden Statistikdatenbanken, gemeinsam erhoben und präsentiert wird. Als Wachstumschampion 2022 belegt SIMWERT in der Kategorie Telekommunikation den 3. Platz; im Gesamtranking konnten die Berliner den 118. Platz sichern.

SO WERDEN DIE 500 WACHSTUMSCHAMPIONS ERMITTELT

Bereits zum sechsten Mal zeichnen das Wirtschaftsmagazin FOCUS BUSINESS und das Hamburger Institut Statista rund 500 in Deutschland ansässige Unternehmen als Wachstumschampions aus.

Am Anfang jeder Auszeichnung steht die Initialauswertung – so wurden auch in 2021 aus rund zwei Millionen im Handelsregister eingetragener Unternehmen 15.000 ausgewählt und zur Bewerbung eingeladen. Bei dieser Bewerbung mussten die Unternehmen ihre Umsatzzahlen und die Umsatzentwicklung aus den Jahren 2017 bis 2020 offenlegen.

Zu den Aufnahmekriterien gehören:

-Hauptsitz in Deutschland bei unternehmerischer Eigenständigkeit

-Mindestumsätze – 100.000 Euro in 2017, 1,8 Millionen Euro in 2020

-vorrangig organisches Wachstum

Nach der unabhängigen Auswertung und Analyse der Wachstumsraten ermitteln FOCUS BUSINESS und Statista rund 500 Unternehmen – die Wachstumschampions. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Als Wachstumschampion 2022 belegt das Berliner Telekommunikationsunternehmen SIMWERT den 118. Platz im Gesamtranking und schafft es so auf Platz 3 innerhalb der Telekommunikationsbranche. Die Auszeichnung erhält das Unternehmen nun zum dritten Mal in Folge.

SIMWERT GMBH: INNOVATION – MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

Als innovativer, moderner Anbieter ethnisch ausgerichteter Telekommunikationslösungen (Mobilfunk) ist die in 2011 gegründete SIMWERT GmbH eines der jüngeren Unternehmen unter den Wachstumschampions.

Die Berliner tragen aber nicht nur zum wirtschaftlichen und zum technischen Fortschritt bei. Die Arbeit des Unternehmens, die neben der Distribution der Mobilfunklösungen auch die Geschäftsbereiche Vendor Marketing und E-Commerce umfasst, zeigt sich durch Offenheit, Innovationskraft und ein multikulturelles Miteinander geprägt.

Am 30. Oktober 2021 hat sich zudem der Jahrestag der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens mit der Türkei nun zum 60. Mal gejährt. Für die geschäftsführenden Gesellschafter der SIMWERT GmbH, Türker Yagmur und M. Ali Aktas, hat daher die Auszeichnung als Wachstumschampion 2022 eine ganz besondere Symbolkraft:

“Diese Auszeichnung gilt für unsere gesamte Vertriebsstruktur und würdigt schlussendlich die Leistung unserer Vertriebs- und Handelspartner, die mit uns auf Kundennähe und technische Expertise setzen.”

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

Kontakt

SIMWERT GmbH

Emrah Kesci

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544

e.kesci@simwert.de

http://www.simwert.de