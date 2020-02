simvalley MOBILE Notruf-Klapphandy XL-965, Garantruf

Das Schutzengel-Handy ruft auf Knopfdruck Hilfe

– Vertrags- und SIM-Lock-frei

– Weltweit erreichbar dank Quadband-GSM

– Übersichtliches Menü für einfache Bedienung

– Garantruf Premium mit 5 persönlichen Notrufnummern

– Kontakte mit Profilbild

– 3 VIP-Kurzwahl-Tasten

Hoher Komfort dank einfacher Bedienung: Dieses Mobiltelefon von simvalley MOBILE sichert einen im Notfall ab und verzichtet auf unnötige Funktionen. Dank selbsterklärendem Menü und großem Farb-Display navigiert man zielsicher durch alle Funktionen.

Schutzengel-Funktion „Garantruf Premium“ für Hilfe im Notfall: Ist der Notfall-Knopf gedrückt, ruft das Handy bis zu 5 hinterlegte Notruf-Nummern an. So lange, bis es jemanden persönlich erreicht. SMS-Ankündigung und Anruf-Rückbestätigung stellen sicher, dass der Notruf wirklich ankommt und nicht auf einer Mailbox ungehört bleibt!

Ideal auch für Hörgeräte-Träger – ob Jung oder Alt: Ohne ein lästiges Pfeifen im Ohr telefonieren! Dank integriertem Hörverstärker hört man den Gesprächspartner zudem besonders laut und deutlich.

Zweites Display auf der Oberseite: So erkennt man direkt, wer anruft oder schreibt – auch ohne das Handy aufzuklappen.

Zahlreiche weitere tolle Extras: Sind Fotos im Telefonbuch hinterlegt, findet man die richtige Nummer besonders leicht! Per Bluetooth lässt sich der kabellose Kopfhörer oder das Headset zum Freisprechen verbinden. Und dank integrierter Kamera hält man Interessantes und Wichtiges spontan in Fotos fest.

– Komfortables Klapphandy XL-965 mit Extras, die man wirklich braucht

– Große Tasten: ideal z.B. für Senioren und Kinder

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: sofort startklar mit SIM-Karte eigener Wahl

– Weltweit erreichbar dank Quadband-GSM (850/900/1.800/1.900 Mhz)

– Kontraststarkes LCD-Farbdisplay mit 6,1 cm / 2,4″: für Anzeige von Kontakten, Kontaktfotos und Menü

– Monochromes Display mit 26 x 26 mm auf der Oberseite: zeigt Uhrzeit sowie eingehende Anrufe und SMS

– Garantruf Premium: bis zu 5 persönliche Notrufnummern, automatisches Anrufen bis jemand erreicht wird, automatische Rufannahme mit Freisprechen

– Große Notruf-Taste: gesichert gegen versehentliches Auslösen

– Freisprech-Funktion mit Lauthören im Notfall

– Integrierter Hörverstärker: verstärkt Gesprächs-Lautstärke um bis zu 25 dB

– Hörgeräte-kompatibel: ohne ein lästiges Pfeifen im Ohr

– Bluetooth 3.0 für kabellose Verbindung zu z.B. Kopfhörer und Headset

– Alle wichtigen Handy-Funktionen: SMS, Telefonbuch mit 250 Einträgen, Wahlwiederholung, Rufnummer unterdrücken, Profile, Anrufliste, Vibrationsalarm u.v.m.

– Integrierte Kamera für Fotos mit 640 x 480 Pixel (VGA)

– Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Weitere Extras: Lupen-Funktion, 3 VIP-Kurzwahl-Tasten, FM-Radio, Kalender, Taschenrechner, Wecker, Taschenlampe

– Stromversorgung: austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit 800 mAh für bis zu 240 Minuten Sprechzeit, 10 Tage Standy-by

– Maße Handy: 51 x 102 x 20 mm, Gewicht: leichte 100 g

– Maße Ladestation: 75 x 45 x 69 mm, Gewicht: 40 g

– Klapp-Handy inklusive Akku, Ladestation, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 59,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2971-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2971-1020.shtml

