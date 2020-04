simvalley MOBILE Mobiler Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-75

Man kann sich in fast jeder Sprache unterhalten

– 0,2 Sekunden Reaktionszeit

– Sprachausgabe für übersetzten Text

– Offline-Übersetzung zwischen 7 Sprachen

– WiFi-kompatibel für Übersetzungen per WLAN

– Weltweit auch im GSM-Handynetz einsetzbar

– Manuelle oder automatische Spracheinstellung

Nicht mehr lange im Wörterbuch nachsuchen: Der kompakte Online-Taschenübersetzer von simvalley MOBILE beherrscht gleich 75 Sprachen. Und er übersetzt in Echtzeit, natürlich bequem mit Sprachausgabe!

Kinderleichte Handhabung: Eine SIM-Karte einlegen, den Übersetzer starten und die zwei Sprachen wählen, zwischen welchen man übersetzen lassen möchte. Und schon legt der Dolmetscher fleißig los!

Auch über WLAN nutzbar: So braucht man zu Hause und im Büro keine SIM-Karte. Oder man richtet mit wenigen Klicks einfach das Smartphone als mobilen WLAN-Hotspot ein.

Mit Option zur Offline-Übersetzung: Hat man keine SIM-Karte zur Hand oder kein Netz, lässt man bequem offline übersetzen. Hierfür sind die sieben Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Chinesisch vorinstalliert.

– Online-Übersetzung zwischen 75 Sprachen: Englisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Rumänisch, Ungarisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch, Kantonesisch, Thai, Türkisch, Hindi, Indonesisch u.v.m.*

– Offline-Übersetzung zwischen 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Chinesisch

– Unterstützt manuelle Spracheinstellung sowie automatische Erkennung zwischen eingestellten Sprachen

– Schnelle Reaktionszeit: 0,2 Sekunden

– Sprachausgabe mit optionaler Wiederholung

– Mikrofon und Lautsprecher integriert

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Lautsprecher

– Touchscreen-Display mit 31 x 40 mm (2″) und intuitivem Menü: zeigt verwendete Sprachen, erkannten Text mit Übersetzung, Datum, Uhrzeit und Akkustand an

– Aufnahme-Funktion mit Anzeige wahlweise in Original-Sprache und Übersetzung, Aufnahmedauer: bis zu 1 Stunde

– WiFi-kompatibel für lokales WLAN: IEEE 802.11b/g (2,4 GHz)

– Nano-SIM-Karten-Steckplatz für weltweite Übersetzer-Funktion, mit 4G/LTE-Unterstützung

– Mit eingesetzter SIM-Karte als WLAN-Hotspot verwendbar

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.250 mAh für bis zu 10 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 49 x 121 x 16 mm, Gewicht: 98 g

– Übersetzer TTL-75 inklusive USB-Ladekabel, SIM-Fachöffner und deutscher Anleitung

*Afrikanisch (Süd Afrika), Arabisch (Ägypten), Arabisch (Algerien), Arabisch (Bahrain), Arabisch (Israel), Arabisch (Jordan), Arabisch (Katar), Arabisch (Palestina), Arabisch (Saudi Arabien), Arabisch (Tunesien), Bengali (Indien), Birmanisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch (Australien), Englisch (Canada), Englisch (Indien), Englisch (Irland), Englisch (Nigeria), Englisch (Philippinen), Englisch (Süd Afrika), Englisch (UK), Englisch (USA), Finnisch (Finnland), Foreign Language (Indonesien), Französisch, Französisch (Canada), Griechisch, Hebräisch, Hindi (Hindi), Indonesisch, Isländisch (Island), Italienisch (Italien), Japanisch, Javanisch (Indonesien), Kantonesisch, Katalanisch, Khmer (Kambodscha), Koreanisch (Korea), Kroatisch, Lettisch (Lettland), Malaiisch, Malaiisch (Indien), Malayalam (Indien), Mandarin, Nepali (Nepal), Niederländisch (Niederlande), Norwegisch, Philippinisch (Philippinen), Polnisch (Polen), Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch (Serbien), Singhalesisch (Sri Lanka), Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Spanisch (Bolivien), Spanisch (El Salvador), Spanisch (Guatemala), Spanisch (Honduras), Spanisch (Mexico), Spanisch (USA), Taiwanesisch, Tamilisch (Indien), Tamilisch (Sri Lanka), Telugu (Indien), Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Vietnamesisch

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4677-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4677-4210.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

