simvalley MOBILE Mobiler 4G/LTE-Router

Auch unterwegs WLAN genießen – ideal im Urlaub und auf langen Autofahrten

– Downloadgeschwindigkeit bis 150 Mbit/s für ein WLAN-Erlebnis ohne Latenz

– Leistungsstarker Akku mit 2.100 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit

– Unterstützt bis zu 8 Geräte-Verbindungen

– Ideal geeignet als Reise-Hotspot

– Kompakte Maße: nur 98 x 59 x 13 mm groß

– Kostenlose App „ELESION“ für komfortable Konfiguration und mehr

Auf Reisen hat man jetzt Internet wie zu Hause. So spart man im Urlaub teure Roaminggebühren und surft

auch von unterwegs ganz entspannt im Internet. Bis zu 8 Geräte können gleichzeitig mit dem mobilen 4G/

LTE-Router von simvalley Mobile im Scheckkartenformat online gehen. Ideal für Smartphone, Laptop und

Co. oder wenn mit mit mehreren Personen verreist.

Immer dabei: Dank seiner kompakten Maße hat man den Router immer dabei. Er passt perfekt in den

Rucksack oder die Hosentasche und ist ruckzuck einsatzbereit. Dank Akkubetrieb nutzt man ihn sogar

unabhängig von der Stromversorgung. Einfach aufstellen und lossurfen!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Die Basiskonfiguration des neuen Routers nimmt

man bequem per kostenloser App vor. So lassen sich bei Bedarf Einstellungen auch von unterwegs schnell

und einfach vornehmen.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral – direkt über das Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Mobiler 4G/LTE-Router in Kreditkartengröße: perfekter Begleiter auf Reisen, langen Autofahrten und im Urlaub

– 4G Download-Geschwindigkeit mit bis zu 150 Mbit/s: ideal zum Spielen, Surfen und Streamen

– miniSIM-Steckplatz

– Für bis zu 8 Geräte gleichzeitig nutzbar

– Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n/ac

– WPS-Taste: Netzwerkverbindung mit einem Tastendruck

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für bequeme Basis-Konfiguration,

Komplett-Konfiguration per Web-Interface

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Spritzwassergeschützt: IP53

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.100 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit, lädt per USB (USB-Netzteil

bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 98 x 59 x 13 mm, Gewicht: 85 g

– Router inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408219

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5339-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5339-1020.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/TDWHfwjASLAH2Z3

