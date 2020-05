simvalley Mobile Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-105

Das kleine Taschentalent beherrscht 105 Sprachen und übersetzt in Echtzeit

– Extragroßes IPS-Touchscreen-Display mit 33 x 66 mm (3″)

– Schnelle 0,2 Sekunden Reaktionszeit

– Offline-Übersetzung zwischen 12 Sprachen

– Sprachausgabe für übersetzten Text

– Kamera zum Übersetzen von Texten

– Mikrofon mit aktiver Geräusch-Unterdrückung

Schluss mit dem umständlichen Nachschlagen im Wörterbuch: Der neue, kompakte Online-Taschenübersetzer von simvalley Mobile beherrscht gleich 105 Sprachen. Und er übersetzt in Echtzeit, natürlich bequem mit Sprachausgabe!

Kinderleichte Handhabung: Einfach den kompakten Übersetzer mit Heim- oder Büro-Netzwerk

verbinden. Unkompliziert zwei Sprachen auswählen, zwischen denen man übersetzen lassen

möchte. Und schon legt der Dolmetscher fleißig los!

Lässt keine Missverständnisse zu: Das Mikrofon unterdrückt aktiv unerwünschte Nebengeräusche

wie z.B. Straßenlärm. So erfasst der Übersetzer genau das, was auch gesagt wurde!

Mit Option zur Offline-Übersetzung: Haben Sie kein WLAN in Reichweite, lassen Sie bequem

offline übersetzen. Hierfür sind die 12 Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,

Russisch, Spanisch, Chinesisch traditionell + vereinfacht, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch und

Niederländisch vorinstalliert.

Übersetzt sogar Texte: dank integrierter Kamera. Fotografieren Sie einen Ihnen unverständliche

Text einfach ab. Binnen Sekunden wissen Sie, was Ihnen ein Flyer sagen möchte. Oder welches

Essen im Restaurant Sie besonders anlacht.

– Online-Übersetzung zwischen 105 Sprachen: Englisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch,

Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch,

Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Rumänisch, Ungarisch, Portugiesisch, Arabisch,

Chinesisch, Kantonesisch, Thai, Türkisch, Hindi, Indonesisch u.v.m.

– Offline-Übersetzung zwischen 12 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,

Russisch, Spanisch, Chinesisch traditionell + vereinfacht, Portugiesisch, Japanisch,

Koreanisch und Niederländisch

– Schnelle Reaktionszeit: 0,2 Sekunden

– Unterstützt manuelle Spracheinstellung sowie automatische Erkennung

– Mikrofon mit aktiver Geräusch-Unterdrückung: für klare Sprachaufnahmen ohne

Umgebungslärm

– 5-MP-Kamera zum Übersetzen von Texten auf Anzeigen, Speisekarten u.v.m.

– Dual-Lautsprecher für Sprachausgabe: mit optionaler Wiederholung

– Bluetooth für Verbindung zu Kopfhörer, Lautsprecher oder Freisprech-System

– Touchscreen-Display mit 33 x 66 mm (3″) und intuitivem Menü: zeigt verwendete

Sprachen, erkannten Text mit Übersetzung, Datum, Uhrzeit und Akkustand an

– Aufnahme-Funktion mit Anzeige in Original-Sprache und übersetzt, bis zu 1 Stunde

Aufnahmedauer

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g (2,4 GHz)

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 10 Stunden Laufzeit, lädt per USB

(Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 116 x 50 x 12 mm, Gewicht: 88 g

– Übersetzer TTL-105 inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4668-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4668-4210.shtml

Presse-Information mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/xJBJGY0X.

