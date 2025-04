simvalley MOBILE 4G-Notfall-Armband PW-80.gps

Armband mit automatischem Notruf bei Sturz und SOS-Funktion

– SOS-Notfall-Armband mit Anruf- und Freisprech-Funktion über 4G-Handynetz

– Mit GPS für Ortung im Notfall sowie Sturz-Sensor für automatischen Alarm

– Zusätzliche Ortung über WLAN-Signale und Handymasten

– App zum Einrichten sowie für Herzfrequenz- und Ereignis-Anzeige

– Wasserdicht nach IP67 und mit Zusatz-Funktionen, wie Geofencing

– 600-mAh-Akku für bis zu 5 Tage Laufzeit: mit Status-LEDs und USB-Ladung

Das 4G-Notfall-Armband mit Freisprechfunktion und GPS-Ortung von simvalley MOBILE mit nur drei Tasten bietet eine besonders einfache Handhabung bei gleichzeitig umfassenden Funktionen. Im Notfall lässt sich mit nur einem Knopfdruck ein automatischer Notruf auslösen. Dabei werden bis zu acht gespeicherte Telefonnummern nacheinander angewählt, bis eine Verbindung zustande kommt. Auch außerhalb von Notsituationen ermöglicht das Armband eine direkte Telefonverbindung zu denselben acht Kontakten.

Ein integrierter Sensor erkennt Stürze oder Unfälle und übermittelt die Information an eine zugehörige App – vorausgesetzt, die Funktion wurde zuvor freigeschaltet. In Kombination mit der Ortung über GPS, WLAN und Mobilfunk kann der Aufenthaltsort genau bestimmt werden.

Die Einrichtung erfolgt über eine App, in der Notfallkontakte und weitere Funktionen konfiguriert werden können. Zusätzlich können Vital-Daten wie die Herzfrequenz über die App überwacht werden.

Das Armband ist wasserdicht und für den dauerhaften Einsatz im Alltag konzipiert. Eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand.

– SOS-Notfall-Armband PW-80.gps mit Anruf- und Freisprech-Funktion über 4G-Handynetz

– 8 Kontakte speicherbar: für Notruf-Funktion sowie Anrufe außerhalb eines Notfalls

– Notruf-Funktion mit 3-maliger Wahlwiederholung: alle als Notfallkontakt eingerichteten Kontakte werden bei Nichterreichen nacheinander angerufen, mit insgesamt 3 Versuchen je Kontakt

– Sim-Lock-frei für Nano-SIM-Karte (nicht enthalten)

– Sehr genaue Ortung im Notfall: dank GPS für Koordinaten-Übermittlung

– Zusätzliche Ortung über WLAN-Signale und Handymasten

– Sturz-Sensor: sendet bei Unfall und Sturz / Fall automatisch eine Pushnachricht an Smartphone mit installierter App

– Optischer Sensor für Herzfrequenz-Anzeige in der App: mit aktivierbarem Alarm beim Über- oder Unterschreiten von einstellbaren Werten

– Kostenlose App für Android und iOS: zum Einrichten von Kontakten und Notfall-Kontakt sowie zur Anzeige von Herzfrequenz und anderen Ereignissen

– Geofencing einstellbar: für App-Benachrichtigung beim Verlassen des vordefinierten Bereichs

– Wasserdicht: IP67

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 600 mAh für bis zu 5 Tage Laufzeit (je nach GPS-Tracking-Intervall), lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 230 x 44 x 16 mm, Gewicht: 45 g

– Armband inklusive magnetischem USB-Ladeadapter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107449205

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5737-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5737-1511.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wNi3SbXJ66KiTLb

