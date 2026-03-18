simvalley communications 4G-Tischtelefon TTF-410

Flexibel wie ein Handy, komfortabel zu bedienen wie ein Festnetztelefon

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: Dual-SIM für Erreichbarkeit unter 2 Nummern

– 3 rote Notfall-Kurzwahltasten für SOS, Arzt und Feuerwehr: frei belegbar

– SMS-Funktion, Telefonbuch, Kalender, Wecker, Freisprech-Funktion und mehr

– 8 Kurzwahltasten für die Kontakte programmierbar

– Betrieb unabhängig von Steckdosen dank austauschbarem Akku

– LCD-Farbdisplay und große Tasten für komfortable Bedienung

Flexibel wie ein Handy, bedienbar wie ein Festnetztelefon: Das 4G-Tischtelefon von simvalley communications vereint mobile Flexibilität mit klassischer Festnetz-Bedienbarkeit. Dank kabellosem Akkubetrieb lässt es sich unabhängig von Steckdosen oder Festnetzanschlüssen aufstellen – ideal für Wohnmobil, Ferienwohnung oder Messestand. Neben Telefonaten ermöglicht es auch den Versand von SMS.

Zwei Nummern, ein Gerät: Zwei Steckplätze für Nano-SIM-Karten ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von zwei Rufnummern – praktisch etwa zur Trennung von beruflichen und privaten Gesprächen. Da das Gerät vertrags- und SIM-Lock-frei ist, besteht freie Anbieterwahl.

Vielseitige Zusatzfunktionen im Alltag: Über die Telefonie hinaus bietet das Tischtelefon ein integriertes Telefonbuch, einen Kalender sowie bis zu drei separat einstellbare Weckzeiten. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch eine Aufnahmefunktion für Sprach- und Tonaufzeichnungen, einen Audioplayer, einen Taschenrechner sowie Spiele.

– Komfortabel wie ein Festnetztelefon, unabhängig wie ein Handy

– Große Antenne mit Kippgelenk: hervorragende Empfangsleistung

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: startklar für jede Nano-SIM-Karte

– Dual-SIM-fähig: für Erreichbarkeit unter 2 Rufnummern

– Beste Sprachqualität dank Voice over LTE: telefonieren über den Mobilfunkstandard 4G/LTE

– 3 rote Notfall-Kurzwahltasten mit Symbolen für SOS, Arzt und Feuerwehr: frei belegbare Rufnummern

– 8 Zahlentasten für Schnellwahl an die hinterlegten Kontakte

– LCD-Farbdisplay mit 2,48″ / 6,3 cm Diagonale

– Frequenzbänder 4G: 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz, 3G: 2100 / 850 / 900 MHz, 2G: 1800 / 850 / 900 MHz

– Verschiedene Klingeltöne für Anrufe und Weck-Alarme möglich

– Angenehm große Bedienelemente

– Komfort-Extras: SMS, 500 Telefonbuch-Einträge, Wahlwiederholung, Kalender mit hinterlegbaren Aufgaben, Zeit- und Datumsanzeige, Freisprech-Funktion, Wecker, Aufnahme-Funktion für individuelle Sprach- und Tonaufzeichnung, Audioplayer, Taschenrechner, Spiele

– Zum Aufstellen oder an die Wand hängen

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 4 Stunden Telefonie und 45 Stunden Standby oder per USB-C

– Maße: 228 x 209 x 75 mm, Gewicht: ca. 590 g

– 4G-Tischtelefon TTF-410 inklusive Akku, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A, 60 cm), USB-A Netzteil und deutscher Anleitung

Hinweis: Das 3G-Netz ist in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern bereits abgeschaltet. In den Ländern ohne 3G-Netz wird automatisch auf das 4G- oder 2G-Netz ausgewichen.

Das simvalley communications 4G-Tischtelefon TTF-410, Notruf, SMS, Vertrags-/SIM-Lock-frei, Dual-SIM, Akku ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5878-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

simvalley communications 2er-Set 4G-Tischtelefone TTF-410, SMS, Vertrags-/SIM-Lock-frei, Dual-SIM, Akku

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5879-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ZH5Zpb94P8GKa7T

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