simvalley communications 2er-Set Akku-PMR-Funkgeräte WT-330

Kostenlos per Funk in Kontakt bleiben – auch in größeren Gebieten

– Bis zu 10 km Funk-Reichweite

– Freihändig sprechen dank VOX-Funktion

– 8 Kanäle mit 38 Unterkanälen

– Störungsfreier Empfang

– Taschenlampen-Funktion

– 0,5 Watt Sendeleistung

Direkte Kommunikation ohne Handynetz: Mit den cleveren PMR-Handfunkgeräten von simvalley communications ist man selbst in abgelegenen Gebieten und den Bergen erreichbar – kostenfrei!

Auf Knopfdruck kommuniziert man jederzeit schnell und einfach mit den Kameraden oder Kollegen. Ideal beim Wandern, Klettern, Sport, bei Radtouren oder auf der Baustelle, privat oder im Beruf.

Freie Hände: Dank VOX-Funktion spricht man, ohne die Funktaste zu drücken. So hält man in jeder Situation Kontakt. Sogar als praktisches Babyphone lassen sich die Walkie-Talkies nutzen!

Bis zu 10 km Reichweite: Die leistungsstarken Geräte bieten einen extragroßen Funkradius, in dem man sich störungsfrei unterhält. Durch 8 Kanäle mit 38 CTCSS-Unterkanälen klappt die Kommunikation auch bei starkem Funkverkehr reibungslos.

Praktische Stromversorgung: Der austauschbare Akku sorgt für bis zu 8 Stunden Sprechzeit. Mit Ersatz-Akkus lässt sich die Nutzungszeit auch beliebig verlängern.

Grenzenlose Freiheit für den Urlaub: Die PMR-Funkgeräte im UHF-Band sind in nahezu allen EU-Ländern und der Schweiz frei zugelassen.

– PMR-Funkgeräte WT-330 im 2er-Set

– Bis zu 10 km Reichweite (freies Feld)

– Ideal für Wandern, Klettern, Sport, Veranstaltungen, Baustelle, als Babyphone u.v.m.

– Push-to-Talk (Sprachübertragung auf Knopfdruck) und VOX (sprachaktivierte Übertragung)

– Kostenfreie Kommunikation – unabhängig vom Mobilfunknetz

– Beleuchtetes LCD-Display mit Anzeige von Kanal/Unterkanal, Lautstärke, Batteriestand, Betriebsmodus

– 8 Kanäle im PMR-Frequenzbereich: 446 MHz, Kanalabstand: 12,5 kHz

– Sendeleistung: 500 mW

– CTCSS-Unterstützung mit 38 Unterkanälen: gezieltes Anfunken des anderen Gerätes, störungsfreie Übertragung

– 2,5-mm-Klinke-Anschluss für Headset

– Integrierte LED-Taschenlampe

– Extras: automatische Rauschunterdrückung, einstellbare Lautstärke, 10 Ruftöne, Scanfunktion, Quittungston (Roger beep), automatische Akku-Sparfunktion, Tastensperre

– Abnehmbarer Gürtelclip

– Stromversorgung: Ni-MH-Akku mit 800 mAh für bis zu 8 Stunden Sprechzeit

– Kompakte Maße: 48 x 128 x 28 mm, Gewicht: 67 g (ohne Akku)

– PMR-Funkgeräte sind in nahezu allen EU-Ländern und der Schweiz zugelassen

– 2 PMR-Funkgeräte WT-330 inklusive Ladestation, Netzteil, 2 Akkus, Gürtelclips und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387378

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. PX-2600-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2600-4230.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/wghJG1qg

