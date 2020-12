simus systems veröffentlicht umfangreiches Webinarprogramm

Mit einem breit angelegten Programm von Webinaren zu den Themenbereichen Master Data Governance (MDG), Kalkulation, Technischer Einkauf und Konstruktion startet simus systems in das Jahr 2021. Die 30 bis 45-minütigen Online-Veranstaltungen sind kostenfrei und unverbindlich. Das Programm enthält nun auch Anwenderberichte aus der Praxis.

In den Stammdaten-Wochen im Februar dreht sich alles um Master Data Governance (MDG) in der Industrie. Simus systems zeigt Wege auf, wie sich mit der Software Suite simus classmate und dem jeweiligen ERP-System Stammdaten bereinigen, geregelt anlegen und pflegen sowie zur Automatisierung nutzen lassen. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen prozesssichere Migrationen zu SAP S/4HANA, die automatisierte Textpflege und die systematische Ableitung von Zolltarifnummern. Diese Themen werden anhand von erfolgreichen Digitalisierungsprojekten in der Praxis dargestellt.

Anfang März 2021 erfährt man in den “Kalkulationswochen”, wie man automatisch von CAD-Modellen zur Kalkulation der Herstellkosten und zum Arbeitsplan für die Fertigung gelangt. Wenn man Bauteile bereits während der Konstruktion mit der Software classmate PLAN kalkuliert, lassen sich Alternativen bewerten und Herstellungskosten senken. Die automatische Generierung von Arbeitsplänen mit classmate PLAN entlastet die Arbeitsvorbereitung von zeitraubenden Routine-Tätigkeiten. Entsprechende Praxisberichte beleuchten das “Target Costing” bei Hauni, den Online-Kostencheck mit classmate CLOUD und Kalkulationstools für Lohnfertiger: Wer schnell viele Anfragen mit einem qualifizierten Angebot beantworten kann, verbessert seine Auftragschancen.

Im April erfahren Einkäufer, wie man digital kalkulieren und bestellen und so Prozesse zu beschleunigen und Kosten sparen kann. Die Lieferanten-Vorauswahl mit simus classmate ordnet Fertigungsteile, nach Warengruppen sortiert, den passenden Lieferanten zu. So müssen sich Einkäufer nur noch mit qualifizierten Anbietern beschäftigen. Ein Praxisbericht der Kiefel GmbH verdeutlicht, welche Potenziale der Einkaufsprozess mit simus classmate eröffnet.

Im Juni werden intelligente Lösungen für die Konstruktion in den Fokus genommen. Wer den CAD-Bauteilbestand systematisch strukturiert, gewinnt Möglichkeiten der Wiederverwendung von CAD-Modellen. Damit lassen sich weit über Konstruktionsaufwand hinaus an vielen Stellen im Unternehmen Kosten reduzieren. Die Module von simus classmate im Zusammenspiel bringen neue Anwendungsmöglichkeiten und Inspirationen, wie Konstruktion und Entwicklung, IT und Organisation, Einkauf, Arbeitsvorbereitung und Vertrieb von effizientem Datenmanagement profitieren.

Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung führt dieser Link: https://www.simus-systems.com/aktuelles/webinare-simus-classmate/

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

Firmenkontakt

simus systems GmbH

Andrea Sauer

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe

+49 (0) 721 83 08 43-0

info@simus-systems.com

http://www.simus-systems.com

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 / 459 11 58-31

+49 89 459 11 58 11

tosse@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: simus systems GmbH, Karlsruhe