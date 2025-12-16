Simulus Ferngesteuertes Offroad-Allrad-Auto mit Gestensteuerung

Maximaler Fahrspaß auf jedem Terrain: volle Kontrolle auch per Handbewegung

– Einfache Steuerung über Fernbedienung oder durch Bewegungen der Hand

– Starker Allrad-Antrieb für das Fahren im Offroad-Gelände

– Doppelseitig rotierender Offroad-Twist-Car

– Mit tollen Licht- und Sound-Effekten für noch mehr Spielspaß

Steuerung per Fernbedienung und Gesten: Das ferngesteuerte Offroad-Fahrzeug von Simulus bietet zwei Steuerungsmodi: die klassische Funkfernbedienung sowie eine integrierte Gestensteuerung. Handbewegungen werden vom Sensor erfasst und in Fahrbefehle umgesetzt.

Allradantrieb für verschiedene Untergründe: Der Allrad-Antrieb ermöglicht die Fahrt auf unterschiedlichen Oberflächen – von Wohnzimmerteppich über Gartenwege bis zu kiesigen Untergründen. Die Traktion bleibt auch auf unebenen Flächen erhalten.

Drift- und Drehfunktionen: Das Fahrzeug beherrscht Drifts, Drehungen und seitliche Sprünge. Diese Manövrierfähigkeit erweitert die Bandbreite möglicher Fahrmanöver.

LED-Beleuchtung: Integrierte Leuchtelemente erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und in abgedunkelten Räumen. Die Beleuchtung dient sowohl der Optik als auch der Orientierung.

Akkubetrieb mit Wechseloption: Das Fahrzeug wird über einen aufladbaren Akku betrieben. Ein zusätzlicher Wechselakku liegt bei und ermöglicht die Fortsetzung der Fahrt während der Ladezeit des ersten Akkus.

– Doppelseitig rotierender Offroad-Twist-Car für rasante Fahrten und tolle Stunts

– Starker Allrad-Antrieb für das Fahren im Offroad-Gelände

– Einfache Steuerung über klassische Fernbedienung, Handgelenk-Controller (durch Bewegungen der Hand) oder per Gesten direkt über dem Fahrzeug

– Leistungsstarke 2,4-GHz-Fernbedienung mit bis zu 40 m Reichweite

– Tolle Licht- und Sound-Effekte für noch mehr Spielspaß zuschaltbar

– Aktivierbarer Automatik-Modus für selbstständige Fahren

– Inklusive Wechsel-Akku für noch längeres Fahren

– Stromversorgung Auto: Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 15 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AA / Mignon, Finger-Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (Batterien bitte jeweils dazu bestellen)

– Maße (Auto): 28,5 x 16,5 x 8 cm, Gewicht: 550 g

– Ferngesteuertes Auto inklusive Akku, Wechselakku, Fernbedienung, Handgelenk-Controller, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Schraubendreher und deutscher Anleitung

Das Simulus Ferngesteuerte Offroad-Allrad-Auto für Kinder, mit Gestensteuerung ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7938-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Simulus 2er-Set Ferngesteuerte Offroad-Allrad-Autos f. Kinder, Gestensteuerung

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7939-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ypmYMEzLgzttpjS

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.