simply: Wohlfühlwäsche zum Verlieben aus CO2-neutralen TENCEL™ Lyocellfasern

Bodelshausen, Juli 2023. Manchmal liegt das Glück in den einfachen Dingen. So schlicht und doch so schön ist die neue Wäscheserie „simply“ von Speidel: Die Neuheit „simply“ aus 93% CO2-neutraler TENCEL™ Lyocellfaser und 7% Elasthan LYCRA® ist für den Wäschehersteller eine weitere Produktinnovation ganz im Sinne der Speidel Firmenphilosophie mit klimaneutralem Headquarter. „Simply“ bietet moderne Styles in seidig-weichem Griff – sodass man sie gar nicht mehr ausziehen möchte!

About TENCEL™

Mit CO2-neutraler TENCEL™ Lyocellfaser ergänzt Speidel sein bereits bestehendes nachhaltiges Basic Sortiment. Denn die Fasern sind gemäß der Richtlinie des CP-Protokolls als klimaneutrale Produkte für die Textilindustrie zertifiziert. Und sie können noch mehr: Die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern ist 50 Prozent höher als die von Baumwolle. So wird Feuchtigkeit zuverlässig vom Körper weggeleitet, sodass Bakterien und unangenehme Gerüche keine Chance haben. Auf diese Weise verleihen die Wäschestücke der brandneuen Serie der Haut ein kühles und trockenes Gefühl – Tag und Nacht.

Liefertermin Juli 2023

Zur neuen Serie „simply“ gehören drei moderne Slipformen: Minislip, Midislip und Pant. Sie werden ergänzt durch Soft BH und Schalen BH Triangle (verfügbar bis Cup D), sowie ein Achselhemd. Alle Teile bestehen aus 93% Lyocell TENCEL™ und 7% Elasthan LYCRA®. Slips und Hemdchen begleiten dank flacher Verarbeitung und ohne störende Seitennähte bequem durch den Tag. Damit jede Frau ihre Lieblingsteile in der zu ihr passenden Farbe findet, erscheint „simply“ sowohl in klassischem Schwarz und Weiß als auch in modernem Frappe und dem in dieser Saison absolut angesagten Lapis. Die Kollektion ist ab Juni 2023 erhältlich.

Alle Informationen und Bilder zur „simply“-Kollektion 2023 von Speidel finden Sie hier:

https://drive.google.com/drive/folders/1PCwEQU5Vfo-uxLXDY3pVkJokdDbI9fwf?usp=drive_link

Die digitale Pressemappe von Speidel finden Sie unter:

https://presseportal.speidel.thepublicpr.com/

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Günter Speidel und seine Tochter Swenja Speidel führen das Unternehmen gemeinsam mit Alexander Beck (GF). Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

