simplepeppol: Peppol so simpel wie nie

Mit der neuen Lösung von compacer können e-Rechnungen innerhalb von nur 60 Sekunden sicher, transparent und DSGVO-konform über das Peppol-Netzwerk versendet werden.

Gärtringen, 12. Februar 2026 – Mit simplepeppol bringt compacer eine einfache und schnelle Lösung für den Versand von e-Rechnungen auf den Markt. Der neue One-Click-Service richtet sich gezielt an Gelegenheitsversender, die einzelne oder nur wenige e-Rechnungen schnell, rechtskonform und ohne Abo-Verpflichtung über Peppol versenden möchten.

Das Besondere an simplepeppol: Die Lösung kommt ohne Kontoanlage, Registrierung oder Abo-Zwang aus. Anwender müssen lediglich ihre Rechnung als PDF, JPG oder PNG hochladen. Dann liest die Lösung die Dokumente automatisiert aus, konvertiert sie in das Standard Peppol-Format BIS Billing 3.0 und versendet sie innerhalb von 60 Sekunden über den eigenen zertifizierten Peppol Access Point. Die Abrechnung erfolgt pro Rechnung und ist klar kalkulierbar: Nutzer zahlen 1,5 Prozent des eingereichten Rechnungsbetrags, mindestens 2,50 EUR und maximal 15,00 EUR pro Rechnung. Es fallen keine Einrichtungsgebühren, Fixkosten oder laufenden Kosten an.

„Warum sollten Unternehmen, die jährlich nur wenige Rechnungen im Peppol-Format verschicken, dafür ein teures Abo abschließen oder eine Software installieren? Deshalb haben wir simplepeppol entwickelt, eine Lösung, die einfach zu bedienen ist und bei der man auch nur für die Rechnungen bezahlt, die man über Peppol verschickt. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die staatlich vorgegebenen Regularien zu erfüllen, dabei aber möglichst geringe Kosten oder zusätzlichen Aufwand zu haben“, sagt Volker Hettich, CSO von compacer.

Als zertifizierter Peppol Access Point stellt compacer sicher, dass alle versendeten Rechnungen den gesetzlichen und technischen Anforderungen entsprechen. Die Verarbeitung der Rechnungsdaten erfolgt ausschließlich im deutschen Rechenzentrum des Mutterkonzerns eurodata und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und DSGVO-Konformität.

Die Vorteile von simplepeppol auf einen Blick:

– Versand von e-Rechnungen in 60 Sekunden

– Kein Konto, keine Registrierung, kein Abo

– Upload von PDF-, JPG- oder PNG-Rechnungen

– Automatische Konvertierung

– Zertifizierter Peppol Access Point by compacer

– Transparente Kosten pro Transaktion

– Sichere Datenverarbeitung in Deutschland

Mit simplepeppol senkt compacer die Einstiegshürden für den Versand von e-Rechnungen. Mehr Informationen unter: simplepeppol – Ihr One-Click-Upload für E-Rechnungen



Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz. compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodata-Gruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com

Firmenkontakt

compacer GmbH

Heike Aster

Max-Planck-Straße 6-8

71116 Gärtringen

+49 7034 998 910 0



http://www.compacer.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.