Simple Naturgesetze für saubere Flüsse, Teiche und Seen

Arbeiten mit den Werkzeugen der Natur: mit Bakterien, Exo-Enzymen und Sauerstoff

Der Schlamm ist weg. Das ist das Fazit nach fünf Monaten Behandlung der Becken 1 bis 3 des Horlachgrabens in Rüsselsheim durch die BluePlanet Germany GmbH. Der Horlachgraben ist Teil eines ehemaligen Main-Armes und dient als Vorfluter zur Aufnahme des Regenwassers aus der Kanalisation der Stadt Rüsselsheim. Biologisch abgebaut wurde im Graben das organische Material, das den überwiegenden Anteil am Schlammvolumen ausmachte. Eingesetzt wurden Bakterien, Exo-Enzyme und Sauerstoff, unter anderem in Form von NanoBubbles. Diese ultrafeinen Blasen sind maximal 100 Nanometer groß, besitzen keinen natürlichen Auftrieb und haben eine hohe Verweilzeit im Wasser. „Wir arbeiten ausschließlich mit den Werkzeugen der Natur. Unsere Produkte für die Landwirtschaft sind bio-zertifiziert. Ein Bagger zur Entschlammung von Gewässern ist nicht notwendig, zumindest, wenn das Sediment hauptsächlich organisch ist. Diese Art der `Schlammentsorgung´ ist deutlich kostengünstiger und schont die Umwelt“, betont Uwe E. Nimmrichter, der Geschäftsführer des Unternehmens.

Die BluePlanet Germany GmbH aus dem sächsischen Kirschau ist ein Vorreiter dieser umweltfreundlichen Technologie im deutschsprachigen Raum und Teil eines internationalen Netzwerkes unabhängiger Unternehmen. Im Kern geht es um die Steuerung der natürlichen Nährstoffkreisläufe und der Sauerstoffkonzentration im Wasser und im Sediment. Es sind simple Naturgesetze, die für die Behandlung genutzt werden. Was einfach klingt, hat jahrelange Forschung vorausgesetzt. Die wissenschaftlichen Grundlagen und die Produkte kommen von den BluePlanet Labs aus den USA, einem innovativen Familienunternehmen. Die Anwendungen für die Bereiche Landwirtschaft, Abwasser, Umwelt und Aquakulturen wurden in verschiedenen Teilen der Welt entwickelt. Inzwischen gibt es umfangreiche Erfahrungen und viel praktisches Wissen auf fünf Kontinenten.

Ende des Jahres erscheint das „Lake Treatment White Paper“ des Autorenteams um Dr. Polina Volkova und John Wong. Dr. Polina Volkova ist eine renommierte russische Wissenschaftlerin der Agrar- und Umweltwissenschaften. Viele Jahre hat sie unter anderem an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe geforscht. Sie lebt und arbeitet heute in Belgien. John Wong hat an der Case Western Reserve University studiert und ist Inhaber mehrerer Patente in der Agrar- und Umwelttechnologie. Das White Paper ist eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit zum rein biologischen Verfahren der Gewässerbehandlung, wie es auch im Horlachgraben eingesetzt wurde. Die BluePlanet Germany GmbH stellt am 19.11.2024 im Webinar „Nachhaltige Gewässersanierung – Wissenschaft und Praxis“ Auszüge aus dem White Paper vor.

„Jedes Projekt ist ein besonderes. Wir arbeiten mit der Natur und die ist nicht berechenbar. Kein Gewässer ist wie das andere und wir müssen die Prozesse verstehen. 2024 war ein schwieriges Jahr, mit viel Regen. In Rüsselsheim hatten wir im Mai Niederschläge von 173 % des langjährigen Mittels. Immer wieder haben wir die Behandlung angepasst“, erzählt Nimmrichter aus seinen aktuellen Erfahrungen und ergänzt: „Umso schöner ist es, wenn es heißt: Der Schlamm ist weg.“

Webinar „Nachhaltige Gewässersanierung – Wissenschaft und Praxis“

Ein Webinar der BluePlanet Germany GmbH in Zusammenarbeit mit den BluePlanet Labs und BluePlanet South Africa

Termin: 19.11.2024, 16.00 Uhr

Mehr Informationen und Anmeldung

Aktuelle Presseberichterstattung

Die BluePlanet Germany GmbH kümmert sich um Lösungen für die Abwasserbehandlung, Schadstoffsanierung, für die Landwirtschaft und Aquakulturen bei einer deutlichen Senkung der Kosten. Zum Einsatz kommen Bakterien, Enzyme und Sauerstoff, um gesunde Pflanzen wachsen zu lassen, Teiche und Seen zu reinigen, Böden zu sanieren und Klärschlämme deutlich zu reduzieren. Die Technologie ist einzigartig in Europa. Im Mittelpunkt stehen Systemlösungen für die Wiederherstellung der natürlichen Gleichgewichte und der natürlichen Funktionen im Boden und im Wasser. Grundlage sind das Wissen und die Erfahrungen von Experten aus fünf Kontinenten.

Kontakt

BluePlanet Germany GmbH

Uwe E. Nimmrichter

Friesestraße 31a

02681 Schirgiswalde-Kirschau

03592 / 543 5972



http://www.blueplanet-germany.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.