Simone Koppe überzeugt beim internationalen Speaker Slam

Mit ihrer Rede „Fuck Aging – die Rebellion gegen das Altern“ stellte Simone Koppe gängige Altersklischees radikal infrage!

Simone Koppe: Power, Witz und Glanzleistung beim 9. Internationalen Speaker Slam

Am 11. September 2025 hat Simone Koppe beim 9. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden Jury und Publikum gleichermaßen begeistert – ihre herausragende Performance wurde mit zwei Trophäen honoriert: dem Speaker Slam Award sowie dem Excellence Award.

Mit ihrer Rede „Fuck Aging – die Rebellion gegen das Altern“ stellte sie in nur 240 Sekunden den gesellschaftlichen Glaubenssatz „Altern bedeutet Verfall“ radikal infrage und rief zu einer Rebellion gegen Altersklischees auf – Power, Witz und Inspiration inklusive.

Der Speaker Slam gilt als einer innovativsten Redewettbewerbe: 150 Teilnehmer aus 22 Nationen traten auf zwei Bühnen gegeneinander an, das internationale Publikum war restlos begeistert, die Warteliste lang.

Die Jury bestand aus hochkarätigen Expertinnen und Experten wie Medienprofi Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, TV Promoterin & Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Expertenportal-Chef Josua Laufer und Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden.

„Unser Körper ist biologisch auf 120 Jahre ausgelegt. Doch wir glauben, mit 40 ginge es bergab. Diese Denkweise raubt uns Lebensjahre – und Lebensfreude“, sagt Simone. Mit ihrer Mission zeigt sie Menschen, wie sie ihr biologisches Potenzial ausschöpfen, Jugendlichkeit als Haltung leben und Alter neu programmieren.

Die Glanzleistung beim Speaker Slam markiert einen Meilenstein in Simones Karriere. Aktuell arbeitet sie an ihrem Buch, einem Handbuch für alle, die den Alterungsprozess nicht länger hinnehmen wollen – einfach, alltagstauglich, ohne Filter, ohne Bullshit.

Mit Energie, klarer Haltung und charmantem Humor definiert Simone Koppe das Thema Altern und Lebensenergie im deutschsprachigen Raum völlig neu.

Simone Koppe – Mentoring, Coaching & Speakerin

Simone Koppe begleitet Menschen, die ihr volles Potenzial entfalten und ihre Energie, Klarheit und Lebensfreude zurückgewinnen möchten. Mit praxisnahen Strategien, inspirierenden Impulsen und echter Haltung zeigt sie, wie man Jugendlichkeit als Entscheidung lebt und persönliche Rebellion gegen gesellschaftliche Altersklischees startet.

