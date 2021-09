SIMON MEDIA: Neuer ultrakompakter Ü-Wagen für Liveproduktionen, Liveübertragungen und Streaming

SIMON MEDIA Film & Medienproduktion nimmt einen neuen sehr kompakten Übertragungswagen in Betrieb. Ideale Lösung für kleine Events und Produktionen oder auch als ergänzende unabhängige Zweit-Regie.

Rödermark / Frankfurt am Main, 8. September 2021 – SIMON MEDIA Film & Medienproduktion hat seit kurzem einen weiteren Übertragungswagen im Einsatz. Der neue Ü-Wagen Ü2HD zeichnet sich besonders durch seine geringe Größe und damit flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Dennoch können auch im Ü2HD zahlreiche Bild- und Tonsignale verarbeitet und vollwertige Livesendungen produziert werden.

“Mit unserem neuen ultrakompakten Übertragungswagen können wir nun noch passgenauer auf die Anforderungen unsere Auftraggeber eingehen. Gerade für kleinere Veranstaltungen und geringere Budgets ist der Ü2HD ideal. Dank hochwertiger Komponenten können professionelle Liveproduktionen und Liveübertragungen auf kleinstem Raum mit wenig Aufwand realisiert werden”, erklärt Patrick Simon, geschäftsführender Inhaber von SIMON MEDIA.

Der Ü-Wagen Ü2HD basiert auf einem 3,5 Tonnen Kleintransporter Typ IVECO Daily 35S13, der vom Mediendienstleister SIMON MEDIA individuell ausgebaut und mit moderner Medien- und Produktionstechnik ausgestattet wurde.

Das Fahrzeug misst gerade mal 5,5 Meter Länge, 2 Meter Breite und 2,8 Meter Höhe. Der Strombedarf liegt bei 16A CEE. Hierdurch sind auch Einsatzorte erreichbar, die von größeren Übertragungswagen nicht angefahren werden können.

Trotz seiner geringen Größe bietet der Ü2HD eine moderne hochwertige Ausstattung, die vollwertige Liveproduktionen ermöglicht. Standardmäßig sind zwei Kamerazüge vom Typ GrassValley LDK-8000 Elite vorgesehen, sowie der Bildmischer Panasonic HS-410, der neben einer Hauptmischebene über 4 AUX-Wege, 2 PiPs, Chromakey und DSK-Key verfügt. Je nach geplantem Einsatz können sowohl der Bildmischer, aber auch die Kamerazüge angepaßt werden. Auch eine Konfiguration mit vier Kamerazügen oder ein 2+2 – Setup mit zwei geführten Zügen und zwei Chipkameras ist darstellbar.

Seine ersten Einsätze hat der ultrakompakte Übertragungswagen Ü2HD bereits erfolgreich gemeistert. Neben Liveübertragungen von Tagungen und Gottesdiensten war er auch als Schnitt- und Medienzentrale für die Liveproduktion und das Online-Streaming der Deutschen Meisterschaft für Islandpferde im August 2021 gesetzt.

Eindrücke von dieser Veranstaltung vermittelt das Making-Of “SIMON MEDIA on tour – Deutsche Meisterschaft für Islandpferde 2021”:

https://youtu.be/Uf4V4VWBANs

Weitere Informationen zu den Ü-Wägen Ü1HD und Ü2HD:

https://www.hd-uewagen.de/

Tag-It: Liveübertragung, Sportveranstaltung, Deutsche Meisterschaft, Video-Streaming, Videotechnik, Live-Streaming, Internetvideo, Kameratechnik, Ü-Wagen mieten, kompakter kleiner Übertragungswagen

Über SIMON MEDIA film & medienproduktion

Mit dem Motto >Ihr Erfolg ist unser Motiv< ist SIMON MEDIA seit rund einem Jahrzehnt für viele Unternehmen und Institutionen der Partner für Filmproduktion, HD-Bildregie und Übertragungswagen. Vom Imagefilm über Eventvideo, Schulungsfilm oder Liveübertragung realisiert das Team um Unternehmensgründer Patrick Simon mit viel Leidenschaft, moderner Technik und einem kreativen Auge die Wünsche seiner Kunden, in Nähe des Firmensitzes bei Frankfurt am Main ebenso wie bundes- und europaweit. Warum Film und Video so wertvoll ist: Bewegte Bilder sprechen den Betrachter emotional und über alle Sinneskanäle gleichzeitig an. Dadurch werden deutlich mehr Informationen aufgenommen als in anderen Medien. Das Gesehene bleibt länger in Erinnerung und wirkt lebendiger. Dies weiß Firmengründer Patrick Simon aus eigener jahrelanger Erfahrung als Produzent und Kameramann. Inzwischen hat der ehemalige ZDF-Mitarbeiter ein Team erfahrener Medienmacher um sich gescharrt, was eine professionelle, schnelle Umsetzung der beauftragten Filmprojekte gewährleistet. Firmenkontakt

SIMON MEDIA film & medienproduktion e.K.

Patrick Simon

Mainzer Straße 38

63322 Rödermark

06074-7289844

presse@simon-media.tv

https://www.simon-media.tv/

Pressekontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

presse@formativ.net

https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.