Simmeth-Training eröffnet seine neue Akademie in Beilngries.

Einzigartiger neuer Erlebnisort für die Branche!

Mitten im Naturpark Altmühltal ist das malerische Beilngries gelegen. Genau hier hat Coach und Ausbilder Frank Simmeth gemeinsam mit dem Gourmet- und Eventkoch Johann Herrler eine Branchenakademie der ganz besonderen Art geschaffen.

Dreh- und Angelpunkt dabei ist das soeben von der Brauerei Gutmann in zwei Jahren komplett sanierte und liebevoll ausgebaute Hotel und Restaurant „Der Schattenhofer“. Seit über 350 Jahren gibt es „den Schattenhofer“ nun in Beilngries. Beim Sanieren ist darauf geachtet worden, dass der historische Charme des Gebäudes erhalten bleibt. So befindet sich die Simmeth-Akademie nun im Dachgeschoss praktisch „eingebettet“ in das Original-Gebälk des alten Sichtdachstuhls. Das sorgt dafür, dass man hier nicht nur Geschichte schreiben, sondern auch erleben kann.

Das neue Gebäude beheimatet aber nicht nur Tradition, sondern auch z.B. eine Küche, die nicht nur von Gästen frei einsehbar ist, sondern auch mit modernster Technik ausgestattet ist. „So ein großes Objekt in der heutigen Zeit zu übernehmen, ist natürlich ein Highlight für jeden Gastronomen aber eben auch eine nicht zu unterschätzende Mammutaufgabe in dieser Zeit“, sagt Pächter Johann Herrler. „Dass ich die Simmeth-Training Akademie zu uns holen konnte, war am Ende dann aber auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns für das Objekt entschieden haben. In einer Zeit des Fachkräftemangels praktisch die eigene Akademie im Hause zu haben, ist unbezahlbar!“, so der Gastwirt.

Johann Herrler und Frank Simmeth beim Livetraining direkt aus der Küche des neuen Schattenhofers in Beilngries

Simmeth und Herrler haben sich als Kooperationspartner das Ziel gesetzt, den Gästen und Teilnehmer*innen Dienstleistung und Gastlichkeit nicht nur zu vermitteln, sondern tatsächlich erleben zu lassen. Frank Simmeth sagt dazu: „Zusätzlich zu unserer Onlinemarke WebiFlix® ist ein Lernraum, in dem man sich persönlich treffen und entwickeln kann, unumgänglich. Ich glaube sogar daran, dass besondere Lern- und Erlebnisräume in Zukunft noch viel wichtiger werden. Eine Akademie in so einer besonderen Atmosphäre und an so einem Ort errichten zu dürfen, war eine einmalige Gelegenheit.“

Simmeth-Training bildet in seiner Akademie Führungskräfte und Business-Coaches aus und bietet außergewöhnlichen Raum für die Entwicklung von Teams. Die Trainings sind mehrfach mit dem Europäischen Trainingspreis ausgezeichnet. www.simmeth-training.de

