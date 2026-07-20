Silver Lake Ltd. erweitert ihr Beratungsangebot für private Mandanten

London – Die Silver Lake Ltd. baut ihr Beratungsportfolio weiter aus und stellt ihre langjährige Expertise, die über viele Jahre auf die Beratung von Small- und Mid-Cap-Unternehmen ausgerichtet war, seit rund drei Jahren auch privaten Mandanten zur Verfügung.

Die Gesellschaft hat sich insbesondere auf die strategische Beratung wachstumsorientierter Small- und Mid-Cap-Unternehmen spezialisiert. Eine der besonderen Kernkompetenzen des Unternehmens ist die Entwicklung individueller Konzepte zur Rekapitalisierung von Wertpapierverlusten. Auf diesem Gebiet begleitet Silver Lake Ltd. seit vielen Jahren Unternehmen bei der Analyse bestehender Vermögens- und Kapitalstrukturen sowie bei der Erarbeitung nachhaltiger Lösungsansätze.

Durch ihre langjährige Tätigkeit konnte Silver Lake Ltd. ein internationales Netzwerk aus Finanzexperten, Unternehmensberatern, Investoren und strategischen Partnern aufbauen. Dieses Netzwerk ermöglicht den Zugang zu umfangreicher Markt- und Finanzierungsexpertise und bildet die Grundlage für individuelle Beratungsansätze.

Seit rund drei Jahren bietet das Unternehmen seine Beratungsleistungen auch privaten Mandanten an. Ziel ist es, die über viele Jahre im Unternehmensumfeld entwickelte Expertise sowie den Zugang zu einem internationalen Netzwerk nun auch Privatpersonen zugänglich zu machen.

„Die Rekapitalisierung von Wertpapierverlusten zählt seit vielen Jahren zu unseren Spezialgebieten. In Kombination mit unserem internationalen Netzwerk entwickeln wir individuelle Strategien, die auf die jeweilige Situation unserer Mandanten abgestimmt sind“, erklärt Dr. N. Pastuovic.

Mit der Verbindung aus klassischer Unternehmensberatung, kapitalmarktorientierter Strategieentwicklung und ihrer Spezialisierung auf die Rekapitalisierung von Wertpapierverlusten positioniert sich Silver Lake Ltd. als Beratungsgesellschaft für Unternehmen und private Mandanten. Im Mittelpunkt stehen langfristige Partnerschaften, Diskretion und individuell entwickelte Lösungen.

Über Silver Lake Ltd.

Die Silver Lake Ltd. mit Sitz in London ist eine international ausgerichtete Beratungsgesellschaft. Der Schwerpunkt des Unternehmens lag über viele Jahre auf der Beratung von Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Zu den besonderen Spezialgebieten zählen die strategische Unternehmensberatung sowie die Entwicklung individueller Konzepte zur Rekapitalisierung von Wertpapierverlusten. Seit rund drei Jahren bietet die Gesellschaft ihre Beratungsleistungen und ihr internationales Netzwerk auch privaten Mandanten an.

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