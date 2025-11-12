Silprotec erhält VdS-Zertifizierung für innovative Lösung zur Flächenüberwachung

Einbruchschutz „Made in Germany“

Haßfurt, 12.11.2025 – Die Silprotec GmbH & Co. KG gibt die erfolgreiche Zertifizierung ihres Produkts SILGuard® zur Flächenüberwachung durch die VdS Schadenverhütung GmbH bekannt. Die Auszeichnung bestätigt offiziell, dass die Lösung des Unternehmens die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen einer der renommiertesten Prüforganisationen im Bereich der Sicherheits- und Brandschutztechnik erfüllt. Die SILGuard®-Module unterstützen Unternehmen dabei, sicherheitskritische Flächen und schützenswerte Räume zuverlässig zu überwachen und vor Manipulationen und Durchbruch zu schützen.

Silprotec entwickelt und fertigt moderne Systeme zur Oberflächen- und Flächenüberwachung, die insbesondere dort eingesetzt werden, wo ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gefordert ist – etwa in kritischen Infrastrukturen, Industrieanlagen und sicherheitssensiblen Bereichen. Von der individuellen Kleinserie bis zur Serienfertigung produziert das Unternehmen „Made in Germany“ und setzt dabei auf einen umfassenden Qualitätsanspruch, der nun durch das VdS-Gütesiegel mit Prüfung in Umweltklasse IV untermauert wird.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Zertifizierung durch die VdS“, sagt Fabian Repp, Geschäftsführer Silprotec. „Sie bestätigt nicht nur unsere Technologiekompetenz, sondern gibt auch unseren Partnern und Kunden das nötige Vertrauen für den Einsatz unserer Lösung in anspruchsvollsten Umgebungen. Die VdS-Zertifizierung gilt in der Sicherheitsbranche als wesentliches Entscheidungskriterium, um Produkte in Projekten mit besonderen Anforderungen einzusetzen oder Versicherungsauflagen zu erfüllen.“

Moderne Alternative zur gängigen Alarmtapete

Mit den SILGuard®-Modulen bietet Silprotec eine moderne Weiterentwicklung der bekannten Alarmtapete an, die Manipulationen und Zugriffe auf überwachte Bereiche frühzeitig erkennt. Dank ihrer modularen Bauweise lassen sich die Module flexibel an die jeweilige Umgebung anpassen – von einzelnen Teilflächen bis hin zu großflächigen Sicherheitsbereichen. Alarmdrahttapeten, Alarmdrahtmatten oder Alarmplatten sind kosten- und montageintensiv und erkennen einen Durchbruch nur an der partiell überwachten Fläche ohne Richtungsvektor. Die SILGuard®-Module sind eine kostengünstige, flexible und vollständig integrierbare Alternative ohne die Einschränkungen veralteter Technologien – vollständig in Deutschland entwickelt und produziert. SILGuard® unterstützt Betreiber dabei, Risiken zu minimieren, Betriebsbereitschaft sicherzustellen und Versicherungsanforderungen effizient zu erfüllen.

Die Bilder zur Presseinformation können Sie auch hier herunterladen: https://www.dropbox.com/scl/fo/66cceb3bmg2mp5rqemme4/ACJnqKgAnZol6LjMRALBZt4?rlkey=9e249mx8in7c0o2azp1dz76q1&st=udwwhy0b&dl=0.

Über Silprotec

Silprotec bietet innovative Flächen- und Durchbruchüberwachungssysteme (SILGuard®), die höchste Sicherheit und modulare Flexibilität vereinen. Unsere passgenauen Sicherheitslösungen eignen sich für unterschiedlichste Branchen, die Flächen vor Einbruch oder Durchbruch schützen wollen.

Unsere flexiblen Module sind nicht nur für Wände, Türen und Tore geeignet, sondern insbesondere auch für Server-, Elektro- und Schaltschränke, Tresore, Schlüsseldepots, Kabeltrassen, Lüftungskanäle u.v.m.

SILGuard® – mehr als Alarmtapete: flexible Next-Gen-Sicherheit aus Deutschland.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: www.silprotec.de

Firmenkontakt

Silprotec GmbH & Co. KG

Fabian Repp

Flugplatzstr. 18

97437 Haßfurt

+49 9521 602959 – 0



http://www.silprotec.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Wolf

Nisterstr. 3

56472 Nisterau

+49 (0)26 61-91 26 0-0

+49 (0)26 61-91 26 0-29



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.