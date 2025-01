Silicon Valley Europe präsentiert FutureShield360

Kombination aus Benefits-System und IT-Rente revolutioniert die Attraktivität von IT-Unternehmen

Silicon Valley Europe, Europas führender IT-Cluster, lanciert mit FutureShield360 ein einzigartiges Vorsorge- und Leistungspaket, das speziell auf die Bedürfnisse von IT-Unternehmen und deren Mitarbeitenden zugeschnitten ist. Im Zentrum des Pakets steht die Kombination aus Benefits-System und IT-Rente, die durch individuelle Vorsorgemöglichkeiten und finanzielle Freiräume eine wegweisende Vorsorgelösung schafft und gezielt für Fachkräfte in der IT-Branche entwickelt wurde. Mit der IT-Rente bietet FutureShield360 nicht nur finanzielle Sicherheit für die Zukunft, sondern auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen im Kampf um die besten Talente. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels und der steigenden Anforderungen in der digitalen Wirtschaft setzt FutureShield360 damit neue Maßstäbe für Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität.

Warum FutureShield360?

Die IT-Branche sieht sich einer doppelten Herausforderung gegenüber: Einerseits verschärft der Fachkräftemangel den Wettbewerb um die besten Talente, andererseits steigen die Erwartungen der Mitarbeitenden an Flexibilität, Sicherheit und Wertschätzung. Klassische Vergütungsmodelle reichen längst nicht mehr aus, um Top-Talente zu gewinnen und langfristig zu halten.

FutureShield360 bietet die Lösung: Ein modulares Benefits-System, das Mitarbeitenden individuelle Vorsorgemöglichkeiten und finanzielle Freiräume schafft – und das kostenneutral für Arbeitgeber.

Die Vorteile von FutureShield360 im Überblick

Für Mitarbeitende:

Mehr Netto vom Brutto: Finanzielle Vorteile durch intelligente Gehaltsumwandlung.

Flexibilität und Individualität: Auswahl personalisierter Benefits im Cafeteria-Prinzip.

Langfristige Absicherung: Betriebliche Altersvorsorge, Zeitwertkonten und weitere Module sorgen für nachhaltige Sicherheit.

Wertschätzung im Fokus: Benefits, die signalisieren, wie wichtig Mitarbeitende für das Unternehmen sind.

Für Arbeitgeber:

Kostenneutralität: Optimierte Vergütungsstrukturen ohne Mehrkosten.

Stärkung der Arbeitgebermarke: Positionierung als innovativer und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Wettbewerbsvorteil: Höhere Attraktivität und bessere Chancen im Recruiting.

Alles aus einer Hand: Exklusive Konditionen und umfassender Service für Mitglieder von Silicon Valley Europe.

Zitat des Initiators

„FutureShield360 ist nicht nur ein Benefits-und Rentensystem – es ist eine Investition in die Zukunft der IT-Branche. Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden ein Paket anzubieten, das Flexibilität, Begeisterung / Wertschätzung und Sicherheit verbindet, und damit einen entscheidenden Unterschied im Wettbewerb um Talente zu machen,“ sagt Michael Mattis, Initiator von Silicon Valley Europe.

Exklusiver Launch mit umfassender Unterstützung

FutureShield360 ist ab sofort für Mitglieder von Silicon Valley Europe verfügbar. Der Launch wird durch eine umfassende Marketingkampagne begleitet, darunter eine Webinarreihe, ein interaktiver Benefit-Rechner und eine Social-Media-Kampagne unter dem Motto: „Mehr Sicherheit. Mehr Flexibilität. Mehr Zukunft.“ Zum ersten Webinar dieser Reihe.

Über AMC Media Network und das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster in Europa und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung. Mit mehr als 170 neuen Mitgliedern und über 1.400 Unternehmen auf dem Portal von Silicon Valley Europe ist das IT-Cluster die schnellst wachsende IT Community in Europa. Mit Initiativen wie FutureShield360 schafft das Cluster innovative Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit europäischer IT-Unternehmen stärken und sie fit für die Zukunft machen.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

https://silicon-valley-europe.com

